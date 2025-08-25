Calero insiste en reforzar la portería en el cierre del mercado
«Han salido tantos nombres… Esos nombres, en algunos casos, reúnen las características que buscamos», dice el técnico sobre Diego Conde o Stole Dimitrievski
Lunes, 25 de agosto 2025, 00:37
Julián Calero dejó varias frases destacables en su rueda de prensa posterior a la derrota del Levante ante el Barcelona, pero fue interesante la ... insitencia y la sinceridad con la que el técnico granota habló de la situación de la portería de cara al cierre del mercado de fichajes: «Lo sabe la dirección deportiva. Tenemos que completar el equipo y hay varias posiciones a mejorar. Ya lo sabéis, portería, centro del campo y arriba».
Y es que como pasó en Mendizorroza, el encargado de ponerse bajo palos fue Pablo Cuuñat. El joven canterano alternó paradas de mérito con algún error de colocación, especialmente en los balones aéreos y las jugadas a balón parado, que costaron varios de los goles encajados.
«Pablo Cuñat está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien. Tenemos que reforzarnos en esa posición porque Alfonso Pastor va a salir y necesitamos a un guardameta que tenga esa experiencia en Primera División para que se puedan complementar entre ellos dos», dijo el técnico, que evitó hablar de Diego Conde o Stole Dimitrievski, algunos de los candidatos para la portería del Levante. «Han salido tantos nombres… Esos nombres, en algunos casos, reúnen las características que buscamos», dijo con una media sonrisa en la cara el entrenador granota.
