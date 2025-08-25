Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pablo Cuñat, ante el Barcelona. Iván Arlandis

Calero insiste en reforzar la portería en el cierre del mercado

«Han salido tantos nombres… Esos nombres, en algunos casos, reúnen las características que buscamos», dice el técnico sobre Diego Conde o Stole Dimitrievski

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:37

Julián Calero dejó varias frases destacables en su rueda de prensa posterior a la derrota del Levante ante el Barcelona, pero fue interesante la ... insitencia y la sinceridad con la que el técnico granota habló de la situación de la portería de cara al cierre del mercado de fichajes: «Lo sabe la dirección deportiva. Tenemos que completar el equipo y hay varias posiciones a mejorar. Ya lo sabéis, portería, centro del campo y arriba».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo radar en Valencia que empezará a multar desde septiembre
  2. 2 Dos hombres intentan apuñalar a un albañil y ocupan una casa en Valencia
  3. 3 Un okupa denuncia a cinco personas que le quemaron con un soplete para que abandonara una vivienda en Torrent
  4. 4 Aemet prevé más tormentas en la Comunitat durante esta semana: dónde lloverá este lunes
  5. 5 «Si le molestan las cañas, póngase chanclas»
  6. 6

    Los hilos de colores valencianos que ha usado Gucci o El Ganso se destiñen para siempre
  7. 7 Cinco actores de Puy du Fou, heridos tras volcar un coche de atrezzo durante un espectáculo
  8. 8 Detenido el autor del apuñalamiento a una anciana para robarle en Torrevieja
  9. 9 Una ciudad votará limitar el uso del móvil a 2 horas al día para prevenir los problemas de sueño y mentales
  10. 10 Sanidad exige la retirada de los supermercados de una marca de arroz vendido en la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Calero insiste en reforzar la portería en el cierre del mercado

Calero insiste en reforzar la portería en el cierre del mercado