El defensa más caro de la historia Vezo celebra su gol ante el Atlético de Madrid. El Levante abona cinco millones y dos en variables al Valencia para fichar a Vezo | Mayoral deja en el aire su futuro: «No lo he elegido. Existe interés de la Real, pero aún hay que hablar las cosas. Estos días se tomará una decisión»

El Levante ve en Ruben Vezo un puntal. El central portugués sólo necesitó cuatro meses para desplegar su capacidad de liderazgo y meterse en el bolsillo tanto al cuerpo técnico como a la grada. De ahí que el club azulgrana haya realizado un esfuerzo histórico con tal de hacerse con el joven central en propiedad. Finalmente, abonará cinco millones de euros más dos en variables al Valencia por el traspaso. La entidad de Orriols nunca había pagado tanto por un defensa.

Hasta la fecha, Erick Cabaco se alzaba como el zaguero más caro de la historia del Levante, que el pasado verano desembolsó dos millones para ejecutar la opción de compra que tenía sobre el central uruguayo. Con Vezo, el club granota ha dado un ostensible salto. Un apuesta fuerte que también se refleja en la duración del contrato. El portugués, de 25 años, se compromete hasta el 30 de junio de 2024.

Vezo, al igual que hizo Cabaco en su día, convenció a los responsables deportivos del Levante demostrando su potencial en calidad de cedido. El luso aterrizó en el Ciutat el pasado mes de enero y, a las primeras de cambio, se hizo un sitio en el equipo titular. Se convirtió en una pieza clave dentro del esquema de Paco López. Aportó autoridad, solvencia y poderío en el juego aéreo.

«Me voy del Valencia con muchos sueños cumplidos y otros tantos por cumplir», afirma Vezo

El Levante dispone de tres años para abonar los cinco millones fijos al Valencia. Además, el club azulgrana deberá desembolsar otros dos kilos siempre que el futbolista cumpla determinados objetivos estipulados en el acuerdo de traspaso. De esta forma, Vezo entra directamente en el podio de los mayores fichajes realizados por la entidad de Orriols. Un ranking encabezado por dos jugadores que se incorporaron el pasado verano: Nikola Vukcevic, quien costó 8,5 millones aproximadamente, y Raphael Dwamena, cuyo precio subió hasta los seis kilos.

Por debajo de Vezo, figuran Moses Simon y uno de los refuerzos de cara a la nueva temporada: Sergio León. Tanto el extremo nigeriano como el delantero andaluz han sido valorados en unos cuatro millones. La sexta posición de la clasificación está ocupada por un fichaje que se oficializará en los próximos días. Se trata de Gonzalo Melero. El talentoso mediocentro, procedente del Huesca, costará al Levante 3,6 kilos.

Vezo se despidió del cuadro blanquinegro a través de las redes sociales. «Llega el momento de decir adiós a una etapa inolvidable de mi corta carrera. Ha sido un honor y un orgullo haber formado parte de un club de la grandeza del Valencia. Gracias por todo el apoyo y cariño que siempre me habéis dado. Llegué como un niño con sueños y me voy como un hombre con muchos sueños cumplidos y otros tantos por cumplir... Siempre os seré agradecido por todo... Me quedaré con todo lo bueno que viví en el club y con todas las noches mágicas que he vivimos juntos en Mestalla en estas 6 temporadas!», explicó el portugués.

El luso aterrizó en 2014 en el Valencia, donde tenía contrato hasta el 30 de junio de 2020. Apenas gozaba de oportunidades en el club de Mestalla, por lo que llegó cedido al Levante en el pasado mercado invernal. Irrumpió en el once titular granota, disputando 15 partidos de 17 posibles y marcando dos goles. Se perdió un encuentro por sanción y otro por molestias musculares. Cautivó a la afición de Orriols, que le cantó «¡Vezo, quédate!» en el tramo final del curso. El central encontró en el Ciutat la continuidad y el reconocimiento que buscaba.

El Levante está pendiente de Borja Mayoral, cuyo futuro sigue en el aire. «Todavía no lo he elegido. Sí que es verdad que hay interés de la Real Sociedad, pero aún hay que hablar las cosas. Ahora mismo pertenezco al Real Madrid, pero estos días se tomará una decisión», afirmó ayer el ariete, quien ha vuelto a España tras conquistar el Europeo sub-21.