David Casinos: «Estar en Primera sería una ilusión. De nuevo volver y poder crecer»

David Casinos Sierra (Valencia, 15-2-1972) es una leyenda del atletismo paralímpico, y aunque ya ha pasado página dejando el deporte en activo para ... volcarse en su faceta como emprendedor, su foco también está puesto en el club de sus amores, el Levante. Pendiente como siempre de lo que haga el equipo azulgrana, seguirá desde la distancia como uno más el partido de Burgos en el que se puede materializar el ascenso.

–¿Cómo está, nervioso ya por el partido del domingo?

–Pues sí, estoy nervioso, tanto como aficionado, como luego también al estar con la Fundación, estoy con el proyecto de discapacidad y yo, vamos, sé cómo están las cosas en el Levante. Y nosotros, primero, como levantinista, estar en Primera sería una ilusión. De nuevo volver y crecer. Y luego el club lo está pasando muy mal a todos los niveles económicos, y esto nos iría muy bien, de cara a nosotros y a la ciudad en general.

–¿Ha seguido al Levante esta temporada?

–Sí, me estoy tragando todos los partidos, ¿sabes? Estuve siguiendo también el del Mirandés contra el Córdoba a ver si pinchaban. Al Elche lo veo con muchas posibilidades, porque sí, aunque han tenido unas últimas jornadas un poco…

–Confía entonces en conseguir el ascenso en Burgos.

–Yo espero llegar ya con ventaja. Vamos, yo espero ya que el Burgos… Espero que en Burgos se consiga. Si queremos estar en Primera, tenemos que ganar. Tenemos que ganar. No podemos dejar nada, ¿sabes? Y llegar ahí pensando… Hay que ganar y se acabó. Yo creo que va a ser en Burgos. Confío mucho en la plantilla.

–Pero necesitará que alguno de los rivales pinchen.

–Sí, pero es cierto que nosotros tenemos 73 puntos. Ganar serían 76. Ganando, luego la última jornada con empatar, valdría. Pues con eso me quedo.

–¿Destacaría a algún jugador?

–Me gusta mucho, hay como se llama este... Este que es bajito... Carlos Álvarez. Con el tándem que hace muy bueno también con Roger Brugué. Y luego me encanta mucho el portero, Andrés Fernández. Lo veo muy seguro.

–El entrenador Julián Calero, ¿qué le parece?

–Mira, yo he hablado con Julián Calero. Conozco su historia. Y me gusta como persona. Es un buen ser humano. Sabe salir de su posición de entrenador para estar como persona al lado de ellos. Y para mí eso dice mucho. No se acerca a ti y te da la mano por hacer el papelón. Te pregunta y se preocupa. Y eso me gusta. Y creo que, bueno, de donde viene también lo ha hecho muy bien. Creo que está sacando cosas muy buenas de la plantilla. Nos ha llevado aquí.