El célebre central de LaLiga que reconoce que pudo firmar por el Levante

A lo largo de la última década han existido muchos jugadores carismáticos en nuestro fútbol. Por su elegancia, actuaciones destacadas, convertirse en revelaciones... se ha ... disfrutado de grandes nombres en LaLiga. En tareas defensivas, uno de esos nombres es el de Djené Dakonam.

El togolés se ha convertido en todo un emblema del Getafe y parece haber encontrado su sitio en el Coliseum. A este escenario llegó en verano de 2017 y desde entonces no se ha movido, pese a que en algún momento tuvo suculentas propuestas para cambiar de equipo. Sin embargo, su rumbo pudo ser bien diferente y haberse escrito de otra forma desde sus inicios, ya que tuvo opción de convertirse en granota.

«Cuando jugaba en Bélgica, mi agente me llamó y me dijo que tenía dos ofertas: de Levante y Getafe. El entrenador era Muñiz. El contrato del Levante UD era mejor», destacó en la jornada de ayer en una comparecencia pública ante los medios de comunicación, haciendo balance de los casi 300 partidos que está a punto de cumplir como azulón.

No obstante, esta historia tiene un protagonista inesperado y que fue quien llevó a Djené hacia la capital española: su madre. «Llamé a mi madre y me dijo que me fuera con Bordalás. Él no sabía nada y me dijo que me fuera con el primer entrenador», se sinceró.

Djené, que también admite sentirse «contento con esta decisión», optó así por hacer caso a la intuición femenina de su progenitora y no le ha ido nada mal en las filas del Getafe, con quien ha venido compitiendo en Primera División desde entonces. En aquel 2017, Levante y getafenses habían materializado el ascenso, pero el intento de Tito para reforzar la defensa salió frustrado.