La Champions League empieza para Kochorashvili con paso triunfal
El centrocampista georgiano que militó hasta el pasado verano en el Levante dejó su huella en el debut europeo, con una asistencia de gol y la victoria del Sporting de Portugal
Valencia
Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:15
La tercera semana de septiembre ha estado marcada en el calendario de todos los futboleros. También en el de un jugador muy especial que dejó ... un recuerdo imborrable en el Ciutat de Valencia, como es Giorgi Kochorashvili. Era el momento para que el himno de la Champions League volviera a resonar bien fuerte en los estadios más emblemáticos. Y la primera jornada del mejor fútbol continental prometió grandes emociones.
Tras una progresión meteórica a lo largo de los últimos años, Kocho demostró que tampoco se va a arrugar en este tipo de partidos, como tampoco hizo con el Levante UD. Aunque está acostumbrado a ser uno de los referentes de su selección, el que supuso su estreno en Champions perdurará siempre en su recuerdo de forma muy positiva. Y es que el portentoso mediocentro contribuyó con su granito de arena para que todo fuera rodado en el estadio José Alvalade.
Además de disfrutar del privilegiado momento de saltar al césped y escuchar el himno, al ser uno de los titulares con el Sporting de Portugal, Kocho dio una asistencia de gol. Justo al filo del descanso, el mediocentro se asoció a la perfección con Trincao. Con un toque de primeras y casi con la zona del tacón, Kocho regaló un auténtico caramelito a su compañero, que sacó un remate preciso y pegado al palo para poner por delante a los lusos.
🚀 TRINCAO MARAVILLAO. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/xE3bgg8Ke3— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 18, 2025
Ese primer tanto del que también fue partícipe indirectamente el jugador nacido en Tiflis significó un soplo de aire fresco para su equipo, que en la segunda parte puso la directa y terminó venciendo finalmente el encuentro por goleada, con un 4-1 favorable ante el Kairat Almaty. Kochorashvili fue finalmente sustituido rebasada la hora de juego, con el triunfo ya encarrilado y demostrando que está preparado para dar muchas tardes de gloria en la que ahora es su nueva casa tras dejar la disciplina del Levante.
