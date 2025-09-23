El bonito motivo por el que Levante y Real Madrid lucirán una camiseta especial en el partido del Ciutat La Fundación del club granota conmemorará junto con el conjunto blanco el Día Internacional de las Lenguas de Signos en los prolegómenos del partidazo que se disputa esta noche en Orriols

Marc Escribano Valencia Martes, 23 de septiembre 2025, 14:38 Comenta Compartir

La Fundación del Levante ha preparado para este martes un completo programa de emotivas acciones con motivo del Día Internacional de las Lenguas de Signos, y que tendrán lugar en un escenario único: la previa del encuentro que enfrentará al Levante de Julián Calero con el Real Madrid de Xabi Alonso. El partido, correspondiente a la jornada 6 de LaLiga, se celebra en el Ciutat de València y dará comienzo a partir de las 21:30 horas.

El club granota ha organizado distintas iniciativas que pretenden dar visibilidad al colectivo de las personas con discapacidad auditiva y al lenguaje que la mayoría de ellos utiliza en su día a día: la lengua de signos. Es por ello que los instantes previos al pitido inicial se vivirán de una forma muy especial, comenzando por la colocación del Balón Oficial de Partido en la peana por parte de Mireia Chaparro, futbolista de la Escuela Levante EDI con discapacidad auditiva, siendo recibida por la afición con un aplauso en lengua de signos.

Además, la salida al terreno de juego de los futbolistas se convertirá en uno de los momentos estelares de la velada, ya que los dos onces titulares de ambos equipos saltarán al césped con camisetas conmemorativas de este señalado día, con sus nombres escritos en la parte trasera de las camisetas en lenguaje dactilológico. Es decir, las estrellas de Carlos Álvarez, Etta Eyong, José Luis Morales, Kylian Mbappé, Vinícius Junior o Jude Bellingham tendrán sus nombres adaptados para que todos puedan leerlo. Unas camisetas que ambos clubes subastarán a posteriori y que destinarán los beneficios a los proyectos sociales de sus respectivas fundaciones.

Las camisetas especiales del Levante. LUD

Coincidiendo con este instante y acompañando al himno del Levante, el club granota y su Fundación, en colaboración con Fesord, distribuirá a distintos intérpretes de lengua de signos a lo largo de todo el terreno de juego para hacer completamente accesible este momento mágico. Además, esta traducción del himno se podrá ver también en los videomarcadores del estadio, algo que el club levantinista pretende ya instaurar en el resto de encuentros. En definitiva, un cúmulo de iniciativas de carácter pionero que sitúa de nuevo al Levante y a su Fundación como referentes en el uso del deporte como herramienta de inclusión y transformación social, aprovechando un partido de tanto alcance mediático como el que se disputa este martes en Orriols.