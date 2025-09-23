Las historias de David contra Goliat en Orriols

José Luis Morales, celebrando el gol de la última victoria del Levante ante el Real Madrid en el Ciutat, en 2020.

Marc Escribano Valencia Martes, 23 de septiembre 2025, 00:51

Los partidos que han enfrentado a Levante y Real Madrid en el feudo local azulgrana han dejado imborrables recuerdos de ambos lados, y después de tres temporadas de parón por el descenso, los caminos de los dos equipos se vuelven a cruzar. Dieciséis precedentes que comenzaron en 1964 han quedado escritos en los libros de esta particular historia de David contra Goliat.

Precisamente un tal David —Navarro— fue protagonista en uno de los momentos más recordados de los Levante-Real Madrid. El codazo del defensa valenciano al párpado de Cristiano Ronaldo provocó una aparatosa herida que hizo que el astro portugués tuviera que recibir puntos en la banda para cerrar la hemorragia, y finalmente tuvo que ser sustituido por los mareos que le entraron en le descanso. Aquello sucedió en un duelo 2012, y trajo después una de las anécdotas más recordadas de los cara a cara entre Levante y Real Madrid.

El Levante venció al Real Madrid por primera vez como local en Liga en 2011. EFE/EP

Cuando Sergio Ballesteros fue a la enfermería tras el partido a preocuparse por el estado de Cristiano Ronaldo, allí le recibió Pepe, con quien se enzarzó en una fuerte discusión que escaló en golpes. Ambos centrales tuvieron que ser separados por otros futbolistas y todo se escuchó desde la sala de prensa. Aquel partido terminó con victoria por 1-2 de los merengues, y tuvo una gran polémica arbitral que vio involucrado a José Mourinho, al que se le pudo observar realizando grandes aspavientos y quejas desde su área técnica. Un partido que pasó a la historia.

Eso sí, justo un año antes, en 2011, el Levante consiguió un hecho histórico como fue su primera victoria ante el Real Madrid como local en Liga. Los granotas vencieron por 1-0 gracias al gol del mítico Arouna Koné, en un partido recordado también por otro momento muy recordado: cuando Ballesteros le ganó una carrera a Cristiano Ronaldo por un balón dividido. El fornido defensor venció en un sprint al delantero más eléctrico del momento. Algo nunca visto y que dio la vuelta al mundo.

No obstante, la segunda victoria levantinista en Orriols ante el Real Madrid tardó en llegar. De hecho, la mayoría de compromisos terminaban con derrota, debido al poderío imparable de los de la capital de España. Hasta otro duelo muy recordado, el de 2018, que tuvo un gran protagonista inesperado. Giampaolo Pazzini marcó el gol del empate, el 2-2 que lució en el marcador del Ciutat de València, para rescatar un punto ante los merengues, pero para el recuerdo quedó su mítico gesto de celebración del gol, haciendo una 'V' con sus dedos frente a su boca.

De momento, en las dieciséis veces que el Levante ha recibido al Real Madrid en Liga, solamente ha habido dos victorias granotas, y la segunda llegó en 2020. Un partido peculiar, puesto que fue de los últimos que se disputó con normalidad y con público en el estadio antes de la pandemia del Covid-19. El 1-0 fue el resultado, mismo que en 2011, y esta vez el autor del gol de la victoria no fue otro que José Luis Morales, el único jugador junto a Pablo Martínez que se mantiene en la plantilla granota en la actualidad. El Comandante se puso al equipo sobre sus espaldas y la plantilla dirigida por aquel entonces por Paco López fue capaz de tumbar a los blancos.

Los partidos entre Levante y Real Madrid han sido siempre tensos y locos. EFE/EP

Positivo es también el último precedente registrado antes del descenso. En 2021, el Real Madrid no pudo pasar del empate debido a la férrea reacción del Levante, que se defendió con uñas y dientes para sacar adelante un loco 3-3 en el que marcaron Roger Martí, José Campaña y Róber Pier, para neutralizar el gol de Gareth Bale y el doblete de Vinícius. Precisamente el brasileño está cuestionado en la actualidad por su rendimiento reciente y su último gesto al ser sustituido por Xabi Alonso. Los focos estarán puestos en él, pero también en un Kylian Mbappé que llega en un momento estelar.

Los del Bernabéu llegan habiéndolo ganado todo, cinco de cinco en Liga y uno de uno en Champions. Los de Julián Calero, eso sí, con la ilusión a tope tras el 0-4 cosechado en Girona y liderados por el dúo dinámico formado por Carlos Álvarez y Etta Eyong. Los ingredientes están servidos para que la noche de este martes sea una de las grandes en el Ciutat de València, que acogerá el decimoséptimo duelo entre Levante y Real Madrid en Liga. David contra Goliat.

Alineaciones probables Levante UD: Ryan, Toljan, Elgezabal, Moreno, Manu Sánchez, Oriol Rey, Olasagasti, Pablo Martínez, Carlos Álvarez, Morales y Etta Eyong. Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Huijsen, Fran García, Tchouaméni, Güler, Valverde, Vinícius, Brahim y Mbappé.

