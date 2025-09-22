Calero: «Lo que sé es que van a jugar once de azulgrana contra once de blanco muy buenos, pero les vamos a competir»

El Levante ha preparado este lunes en sesión matinal el partido que disputa mañana, en el Ciutat de València, ante el Real Madrid. El ... técnico granota, Julián Calero, ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro, en el que ha dejado varios titulares respecto a varios de los temas de moda que rodean al club de Orriols, como Carlos Álvarez, Etta Eyong, las rotaciones y por supuesto, el rival.

El Real Madrid tras la victoria ante el Girona

«Yo iba a seguir la misma hoja de ruta. Evidentemente es mejor haber ganado, pero en cuanto a la forma de encarar el partido, no cambia nada. Pero llegas mejor, no solamente en el aspecto anímico, si no en lo general y lo futbolístico, llegas mejor. Sabemos a quién nos enfrentamos y encaramos el partido con muchas ganas e ilusión, de darle a nuestros aficionados el mejor fútbol que tengamos y ver hasta dónde nos llega para competir con este transatlántico que es el Real Madrid, que lleva seis victorias de seis, y de la manera en la que está ganando. Ha encajado dos goles, uno de penalti y otro de córner, está haciendo muchas muchas cosas bien, y vamos a intentar hacerlo bien».

Rotaciones ante el poco descanso

«Es difícil con tan poco tiempo de rotación, siempre te planteas la posibilidad de tener un poco de refresco. Tuvimos la posibilidad del sábado en Montilivi de rotar al final a cuatro jugadores, que hicimos cuatro cambios del tirón, que es algo inusual, pero dadas las circunstancias del partido, me pareció que era buen momento para poder refrescar teniendo en cuenta lo que nos viene. Estamos dándole vuelta a ese refresco y qué cosas nos pudiera dar ese puntito, si lo hacemos será en una medida adecuada, alguna pieza, en caso de hacerlo, que tenemos que valorarlo ahora con tranquilidad».

Mantener la energía positiva

«Tampoco voy a parar que la gente esté bien. Parece que tenemos que estar siempre en el fútbol ahí. Cuando ganas partidos y estás bien tienes que dejar que fluyan las ideas positivas. Evidentemente solo hemos ganado un partido y hemos roto el cascarón. Pero sabemos quién viene, viene el miura, y torear a un toro con los cuernos tan alargados es complicado. No se puede salir con el miedo de que me va a coger el toro y me va a dar un revolcón importante a la plaza. La victoria me han comentado que ha sido la más amplia del Levante fuera de casa en la historia, son cosas que transmiten energía positiva, que no se la voy a quitar al vestuario, pero con los pies en el suelo».

Su paso por el Real Madrid, donde coincidió con Dani Carvajal

«Son muchos años. Estaban Nacho, Cheryshev, Carvajal... Pasaron muchos jugadores y tengo muy buenos recuerdos, fueron tres años en el Real Madrid que fueron increíbles. Carvajal era del Juvenil B y yo estaba en el A, y ya era parecidísimo a cómo es ahora, en su forma de competir, y cómo le daba importancia a cada situación para aprender a mejorar, que le ha llevado a ser uno de los mejores laterales de la historia de España, pero lo único que deseo es que mañana no le salgan las cosas muy bien. También me alegro de su recuperación por la lesión. Tengo buenos recuerdos de aquella etapa, pero ahora estoy con el Levante y vamos a intentar competirles lo mejor posible».

Fortalezas del equipo sin balón

«La gente habla mucho de defenderse con balón, pero lo que haces es marcar ritmo. Defender se defiende sin balón, con automatismos y ocupando espacios, cómo giras el juego, y demás. La gente ha cogido la gracia de coger con balón, pero la realidad es que se defiende sin balón. Qué haces con el robo, dónde defiendes área, y esas cosas. Ya me gustaría a mí tener un porcentaje de posesión alto ante el Real Madrid, ellos están siempre en un bloque muy alto, y creo que es complicado. Sabemos que vamos a tener un porcentaje alto de no balón, vamos a ver a qué altura nos podemos defender y qué situaciones podemos preparar para robarles. Tenemos que manejarnos bien con y sin balón, lo que sí que es importante es que cuando tengamos el balón sepamos aprovecharlo bien y marcar ese ritmo que nos dé un poco de pausa y tranquilidad».

Vinícius y su nuevo rol en el Real Madrid

«Esta pregunta es para Xabi, no para mí. Es meterme en un jardín sin flores, y cuando hace las cosas las hará con toda la idea. El entorno a veces no está acostumbrado a ciertas situaciones, y Xabi hace rotaciones que son totalmente respetables y que por cierto, las hace muy bien. Vinícius, como todos los del Madrid, es un extraordinario jugador».

Jugar contra el Madrid, un premio tras el año pasado

«No es un premio para nosotros, no. Me niego a ser el pequeñito que juega contra el grande y ya está. Vamos a competir porque estamos en Primera División, estamos en nuestra casa y estamos delante de nuestra gente. Es un partido muy bonito para el aficionado y muy difícil para el cuerpo técnico. Estamos aquí porque los jugadores se lo han merecido, y quiero que lo vean como un reto, que miren al rival a los ojos. Estamos ante un peso pesado, si vas con miedo, te va a derrotar. Si no le miras, dificilísimo. El Real Madrid y el Barcelona son diferentes. El Madrid es más rápido en las vueltas y hace una gran presión tras pérdida, el Barça busca que caigas en fuera de juego. Los ataques del Madrid son diferentes, los laterales unos van por dentro y otros por fuera. La velocidad de Mbappé es diferente a Lewandowski, por ejemplo. Claro que tienen debilidades, que las hemos valorado para poder atacar, porque perfecto no hay nadie en la vida. Tenemos que llevar el partido a zonas donde nos interesen. Luego, veremos por dónde sale. Pero vamos a intentarlo con el alma».

El fondo físico del equipo

«A medida que han ido pasando las jornadas todos los equipos hemos ido cogiendo más ritmo competitivo y eso nos permite tener un ritmo de juego más alto, pero el Madrid es muy exigente y te va a llevar al límite en todos los sentidos. La única sensación que uno tiene es que está preparado para competir. Ahora tenemos cinco cambios, en mi época eran dos e incluso uno, imagínate si soy viejo. Con dos estabas cambiando un 20% de los jugadores de campo, ahora con cinco puedes cambiar el 50% del equipo, que te hace que puedas oxigenar. En las primeras jornadas no teníamos para oxigenar por dentro que es donde más hace falta. La mala noticia es que el Madrid también lo tiene. Y aún así ha ganado los seis. Tiene una extraordinaria plantilla. Veíamos las posibilidades de rotaciones, y Xabi le ha dado algo diferente en cuanto a los mecanismos de ataque. Yo me lo paso pipa analizando rivales».

Estado anímico de la plantilla y Etta Eyong

«No nos ha dado tiempo a disfrutar nada, ni a si quiera saborear la primera victoria después de tanto tiempo, porque con dos días de diferencia no hay mucho tiempo. Nosotros tenemos que valorar lo que tenemos. Solamente con un jugador de ellos aquí hacemos maravillas, pero esa es la realidad. Poderte enfrentar los unos con otros en igualdad de condiciones es lo bonito del fútbol. La diferencia de nuestros jugadores es que muchos están debutando, como Carlos que ha marcado su primer gol, y Etta estaba en Primera RFEF hace un año. Los nuestros tienen calidad y hambre, aunque tenemos esa inexperiencia que nos lleve a cometer algunos errores. Voy a valorarlos como tengo que hacerlo, y estoy encantado con todos los jugadores que tengo. No nos vamos a poner nerviosos en ningún caso. No vamos a elegir con quién puedes sumar. Este es el siguiente, es muy difícil, sí, pero las pocas opciones que tengas, intenta aprovecharlas. No hay que pensar que el rival siguiente es más accesible. A veces te llevas sorpresas, y si estás dentro del partido, te puede tocar».

El hambre de los jugadores y las ganas

«Lo que pasara históricamente poco tiene ya que ver, porque no somos parecidos ni unos ni otros. Esos antecedentes no tienen importancia. El pálpito que tengo es que vamos a competir bien. Pero es que soy cabezota y un luchador nato. Escuché la historia de David contra Goliat en su día, y por qué no intentarlo. Esa es la filosofía un poco de mis jugadores, que he intentado transmitirles, y la sensación que tengo es que vamos a competir hasta el final».

Manu Sánchez y Jeremy Toljan

«Están muy bien. En los carriles son los que más kilómetros tienen en las espaldas y hay que medir todo francamente bien. Detrás tienen a Víctor y a Pampín que les están apretando muchísimo. Y eso me acerca más a mí a la idea de tener esos recambios que nos den aire. Creo que están haciendo un buen trabajo. Jeremy es su primera temporada en España, y se ha adaptado fenomenal, y es un tipo majo que ha caído de pie, igual que Etta Eyong, porque es un buen chico y se deja asesorar. Manu vino arriesgando, sabía dónde venía, sin embargo decide venir aquí y está compitiendo muy bien».

Analizar a los grandes, un reto

«Es diferente. Conocemos todos a los jugadores, pero no te metes a ver qué hacen como estructura. Pero es que tiene automatismos del juego importantes, y es interesante analizarles más allá de un aficionado que ve el fútbol de los grandes. Pero siempre analizas cosas que rompen las individualidades. El balón rompe, porque corre más que cualquier jugador, y eso quién lo hace, los que tienen más calidad, que son los que más valen y están en los mejores equipos. Hemos tenido que poner un vídeo muy corto, porque si lo ponemos muy largo, acojona. Todos sabemos quiénes son, y hemos dado unas pinceladas generales».

La efectividad en el ataque

«Igual que vienen rachas en las que esos datos se van al traste, es verdad que estamos en un momento en el que el equipo está atacando bien y estamos generando cosas, dentro de lo que nos han permitido nuestros rivales. Sí que la sensación que tengo es que la gente está con esa cercanía con el gol, pero no te da solo con eso. A pesar de la portería a cero en Girona llevamos demasiados goles en contra, pero también llevamos bastantes a favor. Sabemos que somos capaces y mi objetivo es ser equilibrado, entre lo que somos capaces de hacer en ataque, y lo que somos capaces de hacer en defensa. Para eso es importante ir sumando puntos para dar confianza al equipo en lo que está haciendo».

Cómo se para a un jugador como Kylian Mbappé

«Mbappé es un extraordinario jugador. Tiene velocidad, tiene capacidad de desborde y mucho gol, y en cualquier equipo hubiera destacado muchísimo. Yo creo que es un rival de los mejores a los que te puedes enfrentar, y pararlo es muy complicado. Necesitas ayudas y estar en un día muy fresco y atento a todo. Y eso no es lo peor, es que se juntan con Brahim, Valverde, Mastantuono, Vinícius o Rodrygo... Lo que sí sé es que van a jugar once contra once, once de azulgrana contra once de blanco. Y que los de enfrente van a ser muy buenos, pero que les vamos a competir. Los buenos jugadores no condicionan a ningún equipo».