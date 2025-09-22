Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Daniela Castellanos, colombiana que refuerza el ataque del Levante UD. LP

El Levante UD Femenino cierra el mercado de fichajes con tres nuevas atacantes

Once incorporaciones han llegado al primer equipo en este verano

Manuel Campos

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:00

El Levante UD Femenino finalizó, el pasado viernes a las 12 de la noche, el mercado de fichajes para configurar su plantilla para la temporada 2025/26. Daniela Castellanos, Pierina Núñez y Naolia Traoré fueron las últimas en llegar.

A estos tres últimos fichajes se suman las incorporaciones realizadas a lo largo del mercado estival, que han reforzado todas las líneas del equipo. El Levante UD Femenino ha dado la bienvenida a Gema Soliveres (Real Betis), Laura Coronado (Levante Badalona), Carol Marín (RCD Espanyol), Paulina Ali (FC Famalicão), Zipporah Agama (FC Famalicão), Sintia Cabezas (cedida por San Diego Wave FC), Dolores Silva (Sporting de Braga) y Eden Le Guilly(cedida por el Paris Saint-Germain).

Daniela Castellanos, gol y desequilibrio desde Colombia

El conjunto levantinista ha hecho oficial la incorporación de Karen Daniela Castellanos Fonseca (Bucaramanga, 2002), delantera colombiana de 22 años que procede de Millonarios FC, donde firmó una notable campaña 2024 con 9 goles y 8 asistencias en 22 partidos.

Pierina Núñez, una de las jugadoras fichadas por el Levante. LP

Pierina Núñez, referencia ofensiva de Perú

El club también ha cerrado el fichaje de Pierina Núñez (Piura, 2000), delantera internacional con la selección absoluta de Perú. A sus 25 años, acumula una amplia trayectoria en Perú y España, habiendo defendido las camisetas de Universitario, Sporting Cristal, DUX Logroño, Real Betis y Alhama CF.

Naolia Traore, fichaje del Levante UD. LP

Naolia Traoré, talento joven desde París

El tercer refuerzo es Naolia Traoré (Francia, 2006), delantera de 19 años que aterriza en Valencia en calidad de cesión procedente del Paris Saint-Germain. Se incorporó al PSG en 2020 y debutó con el primer equipo en 2024, año en el que fue reconocida con el Titi d'Or como mejor jugadora de la cantera parisina. Además, ha sido internacional en categorías inferiores con Francia.

