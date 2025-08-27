El Benfica entra en Champions y aprieta por Carlos Álvarez Los portugueses vencen al Fenerbahçe (1-0) y quiere negociar con el Levante, que se remite a la cláusula de rescisión, que es de 25 millones

Marc Escribano Valencia Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:14

En la noche del miércoles, seguro que más de un aficionado del Levante estuvo pendiente de un partido, en teoría, completamente intrascendente para sus intereses. Un Benfica-Fenerbahçe, partido de vuelta de la fase previa de la Champions League. Un encuentro de esos para 'panenkitas', pero que podía tener unos efectos deportivos y económicos indirectos muy importantes para el Levante.

Y es que el equipo portugués, a la postre ganador por 1-0 gracias al gol de Kerem Aktürkoğlu, se clasificó finalmente para la fase de grupos de la máxima competición europea de clubes. Esto afecta a la negociación que los lisboetas tienen en marcha por Carlos Álvarez, ya que confirman su participación en la Champions y convierten así su proyecto y su oferta en una mucho más atractiva para el centrocampista andaluz.

Con el caramelito de poder disputar el torneo continental, y con el ingreso multimillonario que eso supone, el Benfica tiene ahora en sus manos una mucho mejor propuesta para convencer al héroe del ascenso granota, que al cierre de esta edición, no ha tomado todavía una decisión sobre si quiere dejar el Levante para unirse al equipo de Lisboa. Cabe recordar que la cláusula de rescisión del autor del golazo en Burgos es de 25 millones de euros, aunque el Sevilla conserva el 40% de sus derechos, por lo que si el Levante lo traspasa por dicha cantidad, solamente ingresaría 15 'kilos'.

Según las palabras del director deportivo azulgrana, Héctor Rodas, la intención del Levante es la de exigir la cláusula o no hay acuerdo, ya que se niegan a negociar un precio inferior, pero las primeras ofertas del Benfica, según recoge la prensa portuguesa, rondan los 15 millones fijos, con otros cinco más en variables a futuro, lo que una teniendo en cuenta que el Levante ingresaría el 60%, no contenta a los dirigentes que ocupan las oficinas del Ciutat de València. Y es que en su día, el mandatario José Danvila ya acuñó esa misma expresión de 'cláusula o nada'.

Las próximas horas se esperan movidas en Orriols, ya que el cierre del mercado acecha y el Benfica podría aumentar su propuesta en cualquier momento, llegando incluso a pagar la cláusula si tanto desea hacerse con los servicios de Carlos Álvarez, que teniendo la opción de dar el salto a un equipo campeón de su país y que juega Champions, se lo tendría que pensar, aunque su deseo era quedarse en el Levante en Primera División.