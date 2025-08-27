Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las localidades de la Comunitat donde ha llovido más este miércoles
Carlos Álvarez, en los vestuarios de Mendizorroza, con el Levante. LUD

El Benfica entra en Champions y aprieta por Carlos Álvarez

Los portugueses vencen al Fenerbahçe (1-0) y quiere negociar con el Levante, que se remite a la cláusula de rescisión, que es de 25 millones

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:14

En la noche del miércoles, seguro que más de un aficionado del Levante estuvo pendiente de un partido, en teoría, completamente intrascendente para sus intereses. Un Benfica-Fenerbahçe, partido de vuelta de la fase previa de la Champions League. Un encuentro de esos para 'panenkitas', pero que podía tener unos efectos deportivos y económicos indirectos muy importantes para el Levante.

Y es que el equipo portugués, a la postre ganador por 1-0 gracias al gol de Kerem Aktürkoğlu, se clasificó finalmente para la fase de grupos de la máxima competición europea de clubes. Esto afecta a la negociación que los lisboetas tienen en marcha por Carlos Álvarez, ya que confirman su participación en la Champions y convierten así su proyecto y su oferta en una mucho más atractiva para el centrocampista andaluz.

Noticias relacionadas

Pablo Campos no le teme a Mathew Ryan: «La competencia siempre es buena y le acogeremos como a uno más»

Pablo Campos no le teme a Mathew Ryan: «La competencia siempre es buena y le acogeremos como a uno más»

Germán Valera: «El Levante es un rival muy duro y tienen jugadores muy rápidos arriba»

Germán Valera: «El Levante es un rival muy duro y tienen jugadores muy rápidos arriba»

Con el caramelito de poder disputar el torneo continental, y con el ingreso multimillonario que eso supone, el Benfica tiene ahora en sus manos una mucho mejor propuesta para convencer al héroe del ascenso granota, que al cierre de esta edición, no ha tomado todavía una decisión sobre si quiere dejar el Levante para unirse al equipo de Lisboa. Cabe recordar que la cláusula de rescisión del autor del golazo en Burgos es de 25 millones de euros, aunque el Sevilla conserva el 40% de sus derechos, por lo que si el Levante lo traspasa por dicha cantidad, solamente ingresaría 15 'kilos'.

Según las palabras del director deportivo azulgrana, Héctor Rodas, la intención del Levante es la de exigir la cláusula o no hay acuerdo, ya que se niegan a negociar un precio inferior, pero las primeras ofertas del Benfica, según recoge la prensa portuguesa, rondan los 15 millones fijos, con otros cinco más en variables a futuro, lo que una teniendo en cuenta que el Levante ingresaría el 60%, no contenta a los dirigentes que ocupan las oficinas del Ciutat de València. Y es que en su día, el mandatario José Danvila ya acuñó esa misma expresión de 'cláusula o nada'.

Las próximas horas se esperan movidas en Orriols, ya que el cierre del mercado acecha y el Benfica podría aumentar su propuesta en cualquier momento, llegando incluso a pagar la cláusula si tanto desea hacerse con los servicios de Carlos Álvarez, que teniendo la opción de dar el salto a un equipo campeón de su país y que juega Champions, se lo tendría que pensar, aunque su deseo era quedarse en el Levante en Primera División.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Matan a tiros a un hombre con antecedentes policiales en un ajuste de cuentas en Alaquàs
  2. 2 Dos terremotos sacuden Montserrat y se sienten en media provincia de Valencia
  3. 3 Valencia estrenará ruta aérea el próximo verano con el país más feliz del mundo
  4. 4 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  5. 5 Fallece el joven hospitalizado por quemaduras graves en el incendio de una alquería en Carpesa
  6. 6 Un hombre muere en un accidente de tractor en Silla
  7. 7 Aemet amplía el aviso naranja por chubascos muy fuertes y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  8. 8 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  9. 9 Uno de los fichajes del Valencia CF visita un histórico restaurante de la ciudad
  10. 10 Sadiq duda sobre su fichaje por el Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Benfica entra en Champions y aprieta por Carlos Álvarez

El Benfica entra en Champions y aprieta por Carlos Álvarez