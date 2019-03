El presidente de los Comunes bloquea la tercera votación del acuerdo del 'brexit' La primera ministra británica, Theresa May, camina haca la entrada trasera de su residencia oficial este lunes en el centro de Londres (Reino Unido). La marcha abrupta o una extensión larga parecen lo único viable para May en camino al Consejo Europeo IÑIGO GURRUCHAGA londres Lunes, 18 marzo 2019, 18:56

El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, ha anunciado que el Gobierno no puede presentar de nuevo el Acuerdo de Salida, que Theresa May quería someter a una nueva votación esta semana para, en caso de que fuese aprobado, proceder al 'brexit'. La decisión de Bercow crea más incertidumbre sobre la dirección de Reino Unido en los próximos días.

El presidente de la Cámara baja ya había advertido la pasada semana, a preguntas de una diputada laborista, que él tendría que considerar si la intención del Gobierno de someter el Acuerdo a una tercera votación encajaba en las reglas del Parlamento. Ha llegado a la conclusión de que no encaja, porque según una convención establecida a lo largo de la nistoria, desde el principio del siglo XVII, no se puede presentar una misma moción dos veces en el mismo curso parlamentario.

En su declaración, Bercow ha explicado que la segunda votación del acuerdo, el pasado martes, cuando el Gobierno fue derrotado por 149 votos, fue aceptada porque May había añadido dos documentos negociados la noche anterior con la Comisión Europea a los dos que componen el Acuerdo de Salida, aprobado en noviembre y sometido a votación el 15 de enero. Fue derrotado por 230 votos. Ahora no hay ningún cambio en los documentos.

La animosidad de figuras del Gobierno hacia Bercow, que fue elegido como diputado conservador, y en particular de su ministra responsable de relaciones con los Comunes, Andrea Leadsome, es pública y notoria y ambos intercambiaron palabras ácidas en los minutos siguientes a la declaración. Pero el presidente es apreciado por diputados que lo ven como defensor del papel del Parlamento.

Negociación

La decisión de Bercow ha llegado cuando se expresaban dudas desde el Gabinete sobre la presentación del Acuerdo de Salida a una tercera votación. May habría decidido que la única vía viable para conseguir su aprobación en la Cámara de los Comunes esta semana es obtener previamente el apoyo del Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte.

Para sortear la amenaza de perpetuidad de la salvaguardia irlandesa contenida en el Acuerdo de Salida, que separa las regulaciones de Irlanda del Norte y de Gran Bretaña y es por tanto inaceptable para los unionistas, se airean ideas extravagantes. La invocación de un Tratado de Viena sobre tratados internacionales para romper de forma unilateral la salvaguardia, que todo Reino Unido cumpla las regulaciones comunitarias que se le exigirían a Irlanda del Norte,... entre ellas.

Pero no había noticia de resultado positivo o de avance en la negociación hasta el anuncio del 'Speaker'. Si el Gobierno no encuentra una solución rápida a la situación de bloqueo de su iniciativa, es posible que May tenga que acudir al Consejo Europeo de esta semana sin otra alternativa más que la de liderar ahora una marcha abrupta o pedir una extensión larga del plazo del 'brexit', previsto para el 29 de marzo.