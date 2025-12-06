Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Fotoilustración: El Correo

Samia Suhulu Hasan, la primera dictadora

Las elecciones tanzanas encumbran a una mujer a la presidencia, pero a través de la represión de sus rivales

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:12

Una choza es incendiada al final del Mwaka Kogwa, el festival que celebra el año nuevo en la isla tanzana de Zanzibar. Es una tradición ... que los comerciantes persas llevaron a este territorio ubicado en el Océano Índico. El rito incluye la entrada en la cabaña de un par de individuos antes de prenderla fuego. No, no hablamos de una ceremonia con sacrificios humanos. Los sujetos abandonan el chamizo por una puerta trasera. Se trata de una simulación de renovación. Al parecer, como la falsa ilusión de cambio que supusieron las últimas elecciones en el país. La presidenta Samia Suhulu Hassan acaba de jurar el cargo tras obtener nada menos que el 97.7% de los sufragios..

