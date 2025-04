Torrent denuncia el intento de una entidad de vincular la ciudad con los Países Catalanes

S. V. VALENCIA Miércoles, 16 de abril 2025, 13:23 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Torrent quiere expresar públicamente su firme rechazo y profundo malestar ante la carta remitida por la Fundación .cat y firmada por su director Joan Abellà Barril firmada el pasado 8 de abril y recibida el viernes 11, dirigida a la alcaldesa Amparo Folgado. En dicha misiva la Fundación ofrece «amablemente» la posibilidad de registrar un dominio .cat específico para nuestra ciudad, lo cual no puede interpretarse de otra manera que como un ataque directo y deliberado a la autonomía y soberanía cultural y lingüística que históricamente nos identifica como valencianos y torrentinos.

«Es cuanto menos insultante y ofensivo que una fundación claramente orientada a promover exclusivamente la lengua y cultura catalanas pretenda ahora extender su alcance de forma artificiosa a nuestra ciudad. Desde Torrent recordamos con orgullo que hablamos y siempre hemos hablado valenciano, una lengua que, pese a las continuas y desafortunadas intentonas desde Cataluña por apropiársela bajo términos como los inexistentes »Països Catalans«, tiene entidad propia y está firmemente arraigada en nuestra sociedad, tradiciones y forma de ser», indicaron fuentes municipales.

«Llegamos incluso a considerar que podría tratarse de un error desafortunado, creyendo que quizá la carta estaba destinada al municipio de Torrent en Girona, una localidad de 173 habitantes que ya dispone del mencionado dominio .cat. No obstante, la misiva ha llegado correctamente identificada y dirigida a nuestra alcaldesa, lo que convierte el asunto en una auténtica provocación premeditada y una falta de respeto institucional y ciudadana», añadieron.

La fundación surgió gracias al apoyo activo de múltiples entidades catalanas. Entre los actuales patronos, destacan: Òmnium Cultural (Llengua, Cultura, País), Institut d'Estudis Catalans, Acció Cultural del País Valencià, Federació Escola Valenciana, Coordinadora Centres Estudis Parla Catalana, Xarxa Vives d'Universitats, Obra Cultural Balear, …

La alcaldesa Amparo Folgado ha declarado que «esta carta de la Fundación .cat no es una simple propuesta tecnológica. Es un intento más de colonización cultural que, bajo la apariencia de modernidad, busca erosionar nuestras raíces. El actual gobierno del Ayuntamiento de Torrent no va a permitir ni ahora ni nunca que se juegue o negocie con nuestra identidad ni con nuestra lengua. Somos valencianos y hablamos valenciano, no catalán».

«Que nadie se equivoque, en Torrent no necesitamos que nadie nos explique quiénes somos ni cómo debemos expresarnos. Nuestra cultura, nuestra lengua y nuestras tradiciones están profundamente arraigadas y no aceptaremos que nadie las cuestione. Y por supuesto anuncio que formalmente responderemos a la misiva en sentido negativo», ha enfatizado la alcaldesa.