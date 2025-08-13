Paterna refuerza la protección de La Vallesa ante el riesgo extremo de incendios El Ayuntamiento activa los cañones de agua del proyecto GUARDIAN y aumenta la frecuencia de los riegos preventivos en el paraje natural

Nacho Roca Paterna Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:19

El Ayuntamiento de Paterna ha puesto en marcha de nuevo los cañones de agua del proyecto GUARDIAN para proteger el paraje natural de La Vallesa y su interfaz urbano-forestal, tras decretarse por la Generalitat Valenciana el nivel 3 de preemergencia por riesgo extremo de incendios forestales debido a la ola de calor que afecta a la Comunitat.

No es la primera activación de este verano: ante jornadas de altas temperaturas, el consistorio realiza riegos preventivos para mantener hidratada la masa forestal, reducir la temperatura del entorno y dificultar la propagación del fuego en caso de incendio. Este miércoles se ha intensificado la frecuencia de los riegos en todo el paraje.

El proyecto GUARDIAN es una de las infraestructuras contra incendios más grandes de Europa. Su red hídrica incluye 20 cañones de agua teledirigidos que actúan como cortafuegos hidráulicos y se abastecen de agua reciclada, combinando eficacia con sostenibilidad. Además, cuenta con sensores de humo y cámaras térmicas que permiten una detección temprana y una respuesta inmediata ante cualquier conato de incendio.

El dispositivo se complementa con la labor coordinada de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local, que vigila mediante drones, la Brigada Forestal Municipal y la Torre de Vigilancia de La Vallesa, operativa las 24 horas. A esto se suman las tareas de desbroce y limpieza preventiva que se desarrollan durante todo el año para minimizar riesgos.

Con esta activación, Paterna reafirma su capacidad de respuesta rápida y eficaz ante el riesgo de incendio, movilizando todos los recursos técnicos y humanos disponibles para proteger su entorno natural y garantizar la seguridad de sus vecinos.