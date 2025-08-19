Paiporta canta albaes en honor de los voluntarios durante sus fiestas Las calles que fueron arrasadas por la dana se llenan de ambiente festivo en las celebraciones de Sant Roc

Las fiestas de Sant Roc 2025 de Paiporta, organizadas gracias al trabajo de las asociaciones del pueblo y el esfuerzo conjunto de las comisiones festeras y el Ayuntamiento, han devuelto la alegría a la localidad tras unos meses marcados por la dana. Con una programación variada y multitudinaria, los vecinos han vuelto a llenar las calles en unos días de reencuentro, homenaje y cultura compartida.

Uno de los momentos más sentidos se vivió con las albaes dedicadas a los voluntarios que participaron en las tareas de ayuda y recuperación tras la dana, un reconocimiento popular que arrancó aplausos y lágrimas de gratitud. También en la XXV Volta a Peu Infantil se rindió homenaje a Toni Salvador y Fidel Montero, vecinos muy queridos que han dejado huella en la historia local.

La música, emblema de la identidad paiportina, ocupó este año un lugar destacado. A petición de las propias sociedades musicales, el concierto de las bandas —que en esta edición corrió a cargo de la Banda Primitiva— se celebró el 7 de agosto, inmediatamente después del pregón, inaugurando las fiestas con la fuerza de la música como hilo conductor de la cultura local.

El programa ha estado repleto de actos tradicionales, desde la procesión y la misa en honor a Sant Roc hasta las mascletàs, juegos populares y actividades infantiles. Especial mención merece el tradicional sopar popular faixat, que reunió a más de 2.500 personas en un ambiente de hermandad y alegría compartida. La programación también destacó por la fuerza de la cultura en directo, con el multitudinario concierto de La Fúmiga y otros eventos musicales y teatrales que llenaron de vida las noches festivas.

La concejala de Cultura, Esther Torrijos, destacó que «estas fiestas han sido un ejemplo de lo que somos como pueblo: memoria, tradición, alegría compartida y, sobre todo, unión. Hemos querido rendir homenaje a quienes nos ayudan a levantarnos y, al mismo tiempo, celebrar todo lo bueno que nos identifica como paiportinas y paiportinos».

Por su parte, el alcalde, Vicent Ciscar, subrayó el valor comunitario de la celebración: «Son las primeras fiestas tras un momento muy duro para Paiporta, y hemos demostrado que, unidos, sabemos recuperar la alegría. Agradezco a todas las asociaciones, a las comisiones festeras y, muy especialmente, a la ciudadanía, por haber hecho de estas fiestas una celebración tranquila, segura y llena de vida».

El Ayuntamiento ha querido además reconocer la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de emergencias. Policía Local, ESPAI, Protección Civil y Guardia Civil han trabajado de manera coordinada para garantizar que todas y todos disfrutaran de unas fiestas tranquilas, seguras y sin incidentes.