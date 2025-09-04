Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El periodista José González. LP

El Juzgado de Torrent archiva la causa contra José Antonio González

El tribunal descarta indicios de violencia de género y señala que no hubo ni agresión física ni amenazas

Nacho Roca

Torrent

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:39

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Torrent ha decretado hoy, 4 de septiembre de 2025, el sobreseimiento y archivo de la causa abierta contra José Antonio González Silva. La resolución concluye que los hechos inicialmente investigados no constituyen un delito de violencia de género y que no existe constancia de violencia física ni de amenazas verbales.

La defensa del afectado denuncia que, durante el proceso, se publicaron informaciones en distintos medios que vulneraron su derecho a la presunción de inocencia, amparado en el artículo 24 de la Constitución. Según subrayan, estas publicaciones han dañado gravemente la imagen pública y la trayectoria profesional de González, con más de quince años de experiencia en el ámbito de la comunicación, generando perjuicios personales y laborales de difícil reparación.

