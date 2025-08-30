Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José González (en el centro de la imagen) junto a un policía en una imagen de archivo. LP

El jefe de prensa del Ayuntamiento de Torrent, cesado por un incidente en casa de su expareja

La medida adoptada por la alcaldesa es provisional mientras se esclarecen los hechos

S. V.

Valencia

Sábado, 30 de agosto 2025, 19:20

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha cesado de forma provisional al jefe de prensa del Ayuntamiento, José González, por un incidente que protagonizó sobre las tres de la madrugada de este sábado en la puerta de la vivienda de su expareja en Torrent.

González llamó de forma insistente al timbre y discutió con su expareja a través del telefonillo. Los hechos sucedieron sobre las tres de la madrugada, y la mujer estaba con otro hombre dentro de la vivienda. Tras el incidente, ella acudió horas después a la comisaría de la Policía Nacional de Torrent con la intención de presentar una denuncia, pero luego se arrepintió y no lo hizo.

La medida adoptada por la alcaldesa es provisional mientras se aclaran los hechos, ya que González no está acusado de ningún delito ni la Policía Nacional tiene constancia de que lo hubiera cometido, según informaron fuentes municipales. En este último supuesto caso, la Policía debería haber intervenido por oficio.

