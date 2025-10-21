Homenaje al modernismo valenciano en las fachadas de Picanya El artista Giacomo Pennicchi finaliza el mural en la avenida Santa María del Puig

El nuevo mural del artista picanero Giacomo Pennicchi ya se puede admirar en las calles de Picanya, según ha informado este martes el Ayuntamiento. Se trata de una pieza doble de gran formato que supone un homenaje al modernismo valenciano, a las jambas de las puertas antiguas, a las etiquetas naranjas y, por último, un canto a la naturaleza.

Este mural doble forma parte del proyecto de rehabilitación de los bloques de viviendas plurifamiliares más antiguos de nuestro pueblo, situados en la avenida Santa María del Puig, y era uno de los trabajos que tuvo que aplazarse a causa de la dana del pasado 29 de octubre.

El conjunto acoge la plaza Indalecio Miguel, que en una primera fase incluyó la construcción de un nuevo espacio para mejorar la accesibilidad de los bloques de viviendas más antiguos del pueblo: las fincas situadas entre la av. Sta. María del Puig, C/ Gómez Ferrer y C/ Ramón y Cajal.

Para poder resolver la mejora de la accesibilidad de estas viviendas que, en razón de su antigüedad no disponen de ascensor, el Ayuntamiento decidió la adquisición de un solar interior que, con las nuevas obras pasa a ser una plaza con el fin de instalar un ascensor interior que da acceso a unas pasarelas de acceso directo a las viviendas.

