Compromís se desmarca de los socios del PSPV en Catarroja y critica la reunión con Mazón

P. M. VALENCIA Martes, 29 de julio 2025, 15:37 Comenta Compartir

Ante la reunión prevista entre la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, este miércoles, desde Compromís per Catarroja han expresado su «total desacuerdo y rechazo a este encuentro, que consideramos un intento evidente de blanquear la imagen de un presidente que aún no ha visitado oficialmente Catarroja desde la dana del 29 de octubre». Compromís es socio de gobierno del PSPV en este Ayuntamiento de l'Horta, con lo que se desmarca claramente de esta estrategia.

«Carlos Mazón todavía no ha venido a Catarroja de manera oficial desde la barrancada, cuando todo el pueblo se vio afectado. Nueve meses después, no solo no ha venido a escuchar a las familias, ni al Ayuntamiento, sino que tampoco ha puesto en marcha ningún plan real y efectivo de mejora», declaró la portavoz de Compromís per Catarroja, Dolors Gimeno, quien recordó que «la gestión de emergencias por parte del gobierno autonómico fue claramente insuficiente e irresponsable».

«No entendemos cómo, justo un día después de la manifestación convocada en Catarroja con el lema «Mazón, dimisión», la alcaldesa se reúne con él, dándole así cobertura institucional y contribuyendo a este intento de lavado de imagen», añadió.

La edil recordó que su grupo municipal «presentó una moción para pedir la dimisión del señor Mazón por su ineptitud y la de su gobierno, tanto en las horas previas a la catástrofe como en la negligente gestión posterior».

Por ese motivo, subrayó que desde Compromís per Catarroja «seguiremos exigiendo responsabilidades, defendiendo la verdad y, sobre todo, el bienestar de la ciudadanía, que merece un gobierno serio, responsable y cercano. Nuestra prioridad no es la imagen de Mazón, sino la dignidad de Catarroja», finalizó.