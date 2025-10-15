Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pleno en el Ayuntamiento de Catarroja. LP

Catarroja remodela su gobierno municipal

La alcaldesa Silvent firma la resolución de las nuevas delegaciones

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:02

El Ayuntamiento de Catarroja, por resolución de Alcaldía, ha aprobado una remodelación de las delegaciones de competencias entre los concejales del gobierno municipal, según ha anunciado el Consistorio este miércoles. La remodelación se produce tras la salida forzada de un concejal el pasado agosto por la denuncia de una presunta agresión sexual a un menor, lo que provocó la entrada de Vicente Escrig, marido de la alcaldesa Lorena Silvent y número 9 de la lista del PSPV

«Esta reestructuración responde a la voluntad de fortalecer la acción de gobierno y adaptar la organización municipal a los retos actuales de Catarroja. Con un equipo más coordinado y equilibrado, queremos continuar mejorando el servicio a la ciudadanía», ha destacado la alcaldesa Lorena Silvent. Así, la estructura del gobierno queda de la siguiente manera:

● Beatriz Sierra García asume las competencias en Patrimonio, Archivo e Inventario, además de Igualdad, Diversidad y Deportes, y presidirá la Mesa Permanente de Contratación.

● Lourdes Rodríguez Fresneda, cuarta teniente de alcaldía, gestionará Impulso Económico, Comercio, Empleo, Formación, Sanidad y Vivienda.

● Marta Galdón Gómez, sexta teniente de alcaldía, incorpora Infancia, Adolescencia y Juventud a las áreas de Medio Ambiente, Servicios Urbanos, Vía Pública, Puerto y Seguridad Ciudadana.

● Núria Marín Hortelano pasa a dirigir Fiestas y Recursos Humanos, además de Participación Ciudadana, Bienestar Animal y Proyectos Europeos.

● Vicente Ramón Escrig Sospedra será responsable de Industria, Agricultura y Turismo.

● Juan Carlos Martínez Cuevas mantiene la dirección de Hacienda y la coordinación de los servicios gestionados por la empresa pública ESERCA.

● Jesús Monzó Cubillos continúa con Personas Mayores y, como Primer Teniente de Alcalde, recibe delegaciones resolutivas en diversas áreas.

● Núria Blanch Esteban continuará con Bienestar Social y Ciudad Educadora.

● Martí Raga Vázquez gestionará Urbanismo, Movilidad, Parques y Jardines y Regeneración Democrática.

● Dolors Gimeno Valero mantiene Cultura y Política Lingüística.

● José Antonio Cuberos Narváez continúa con Educación, Modernización y Transparencia.

