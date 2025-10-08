Catarroja impulsa a sus deportistas con una nueva convocatoria de ayudas municipales El Ayuntamiento destina 15.000 euros en subvenciones para apoyar la actividad de los deportistas federados locales y promover la práctica competitiva

El Ayuntamiento de Catarroja refuerza su compromiso con el deporte local con una nueva línea de ayudas dirigida a deportistas individuales del municipio. En total, se destinarán 15.000 euros para el ejercicio 2025, con una cuantía máxima de 1.000 euros por persona, en régimen de concurrencia competitiva. La iniciativa fue aprobada por el Pleno municipal en la sesión celebrada el pasado 11 de septiembre.

El objetivo de esta convocatoria es fomentar la práctica deportiva y facilitar la participación en competiciones oficiales, contribuyendo a sufragar parte de los gastos derivados de la actividad federativa: material, desplazamientos, inscripciones o alojamiento, entre otros.

«Queremos que nuestros deportistas sigan representando con orgullo a Catarroja en cada competición», ha destacado la alcaldesa Lorena Silvent, quien ha subrayado además el valor educativo y social del deporte: «Es una herramienta fundamental para la formación en valores, la convivencia y los hábitos de vida saludables».

Desde la Concejalía de Deportes se recuerda que esta línea de subvenciones se enmarca en el Plan Estratégico Catarroja 2030 y está alineada con la nueva Ley del Deporte, reafirmando el compromiso municipal con el impulso del deporte de base y de competición.

Las personas interesadas pueden presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica municipal (https://catarroja.sedipualba.es) o de forma presencial en la Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC).

Además, el Ayuntamiento celebrará una jornada informativa el próximo 14 de octubre, a las 18:30 horas, en el salón de plenos, donde se explicarán los pasos del trámite y se resolverán dudas de los asistentes.

Toda la información y las bases completas pueden consultarse en la web municipal de Catarroja y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

