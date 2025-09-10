Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos atracadores disfrazados de basureros roban 120.000 euros en un banco en Valencia
Ayuntamiento de Catarroja. LP

Catarroja avanza en la actualización de sus planes de emergencia ante las próximas lluvias

El municipio prepara en septiembre un simulacro en colegios, comercios, industrias y personas con movilidad reducida.

Nacho Roca

Catarroja

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:02

Catarroja, uno de los municipios de la zona cero de la dana del 29 de octubre de 2024 y que todavía se encuentra en pleno proceso de reconstrucción, está trabajando en la actualización de sus planes de emergencia de cara a las próximas lluvias.

La alcaldesa, Lorena Silvent, ha explicado que la revisión completa de los planes locales depende de la actualización de la cartografía que está elaborando el Ministerio de Transición Ecológica y que se prevé esté disponible en diciembre. Mientras tanto, el consistorio ha puesto en marcha otras medidas para reforzar la prevención.

«Estamos actualizando nuestros mapas de riesgo para conocer bien la realidad de nuestro municipio, y después de la catástrofe del 29 de octubre contemplar esta situación», ha señalado Silvent. Para ello, el Ayuntamiento ha contratado a la Universidad Politécnica de Valencia, a través de una subvención del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, con el objetivo de redactar la nueva cartografía de riesgos. Según ha detallado la alcaldesa, ya se han iniciado las primeras entrevistas dentro de este proceso.

Además, en la segunda quincena de septiembre está previsto un simulacro en el que participarán centros educativos, comercios, industrias y también personas con movilidad reducida.

«Mientras tanto vamos adelantando todo este trabajo del municipio», ha añadido la alcaldesa, quien ha subrayado que la prioridad es estar preparados ante posibles episodios de lluvias intensas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vecino reduce y desarma a un hombre que atacó con un machete a su mujer en Benicalap
  2. 2 Ordenan la detención de un mecánico por violar a una clienta en su taller de Valencia
  3. 3 Aemet anuncia el último coletazo de lluvias en la Comunitat antes de un cambio radical del tiempo
  4. 4 Abren un expediente a los policías que no intervinieron ante la agresión de un guardia civil a una joven en Oliva
  5. 5 La actriz Úrsula Corberó, embarazada de su primer hijo con Chino Darín
  6. 6

    La maraña judicial del excomisionado José María Ángel
  7. 7

    Las carencias del SAIH en este temporal: marca alerta roja en el Poyo cuando el cauce está vacío
  8. 8 La espectacular fiesta en la villa de Josita Boluda en Benicàssim
  9. 9

    LaLiga incumple su reglamento para favorecer al Barça y accede a que juegue ante el Valencia en el Johan Cruyff
  10. 10

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Catarroja avanza en la actualización de sus planes de emergencia ante las próximas lluvias

Catarroja avanza en la actualización de sus planes de emergencia ante las próximas lluvias