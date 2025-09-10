Catarroja avanza en la actualización de sus planes de emergencia ante las próximas lluvias El municipio prepara en septiembre un simulacro en colegios, comercios, industrias y personas con movilidad reducida.

Catarroja, uno de los municipios de la zona cero de la dana del 29 de octubre de 2024 y que todavía se encuentra en pleno proceso de reconstrucción, está trabajando en la actualización de sus planes de emergencia de cara a las próximas lluvias.

La alcaldesa, Lorena Silvent, ha explicado que la revisión completa de los planes locales depende de la actualización de la cartografía que está elaborando el Ministerio de Transición Ecológica y que se prevé esté disponible en diciembre. Mientras tanto, el consistorio ha puesto en marcha otras medidas para reforzar la prevención.

«Estamos actualizando nuestros mapas de riesgo para conocer bien la realidad de nuestro municipio, y después de la catástrofe del 29 de octubre contemplar esta situación», ha señalado Silvent. Para ello, el Ayuntamiento ha contratado a la Universidad Politécnica de Valencia, a través de una subvención del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, con el objetivo de redactar la nueva cartografía de riesgos. Según ha detallado la alcaldesa, ya se han iniciado las primeras entrevistas dentro de este proceso.

Además, en la segunda quincena de septiembre está previsto un simulacro en el que participarán centros educativos, comercios, industrias y también personas con movilidad reducida.

«Mientras tanto vamos adelantando todo este trabajo del municipio», ha añadido la alcaldesa, quien ha subrayado que la prioridad es estar preparados ante posibles episodios de lluvias intensas.

