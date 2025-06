Amparo Folgado: «La izquierda quiere hacer de otro modo lo que no ha ganado en las urnas»

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, queda con LAS PROVINCIAS en l'Hort de Trenor, uno de los parques más singulares de la ciudad ... tanto por su flora y arbolado como por su historia. Es un remanso de paz dentro de la tensión política que se vive en el Ayuntamiento. La primera edil gobierna con doce votos, uno menos de lo necesario para la mayoría absoluta, tras la marcha a no adscritos del exportavoz de Vox, Guillermo Alonso.

-La moción de censura la ve como una posibilidad real?

-Percibo la moción de censura como un movimiento de la izquierda para asaltar un poder, no como una realidad. Se han activado en este momento a la caza de la persona que decidió pasarse al grupo de no adscritos en algo que para mí me parece lamentable e insólito. Hace dos años la ciudadanía dijo que quería un cambio, que no quería ese gobierno de izquierdas y el gobierno socialista de Jesús Ros. Y ahora ellos en estos momentos lo que no han ganado por las urnas quieren hacerlo de otra forma.

-¿Qué disposición tiene?

-Sigue siendo hablar tanto con lo que es la parte de mi equipo de gobierno como también con Guillermo Alonso, que ha pasado al grupo de no adscritos, y seguir garantizando la gobernabilidad. Y luego hay una parte del argumento que a mí me parece escandaloso. Ellos dicen que la situación que tenemos ahora con 12 concejales no garantiza la gobernabilidad. Y yo siempre digo que habría que recordarle a Jesús Ros que él estuvo gobernando con nueve concejales en minoría cuando se rompió un pacto de investidura con Compromís.

-¿Habla con Guillermo Alonso desde que se fue a no adscritos?

-Prácticamente todas las semanas, yo creo que tenemos una conversación lo más fluida posible, sobre todo en los temas que al final creo que nos importan y siempre nos han interesado a las dos partes que es Torrent. Además, creo que es importante poder seguir trabajando por el futuro de Torrent y nunca he tenido ningún problema para sentarme o con quien sea para poder consensuar temas. Por tanto, ahora hay que seguir haciéndolo.

-¿Podrá cumplir su programa con este escenario?

-Por supuesto, quien me conoce sabe que soy una persona insistente y persistente. Pondré todo mi empeño, tiempo y fuerzas para que se cumpla.

-Gobernar a tres bandas parece muy complicado.

-Los tiempos nos piden que sepamos dialogar y es lo que tenemos que hacer. Además, garantizar esa normalidad y gestión lo hemos estado haciendo dos años dos partidos en un acuerdo de gobierno. Sí. Ahora hay que intentar sentar en esa mesa a una tercera persona y, sobre todo, llegar a acuerdos para que al final en esa gobernabilidad se siga ofreciendo el cambio en Torrent que pidieron los ciudadanos.

-¿Si se diera ese escenario de una moción de censura qué argumentos le diría a Guillermo Alonso para que no la apoyara?

-Sus decisiones las tiene que tomar él pero me quedo en lo que dice él. Busca el bien de Torrent y me consta que así es. Y ese bien no pasa por un gobierno de izquierdas en el cual hemos tenido ocho años de ese gobierno de Jesús Ros con el que retrocedimos a los años 80 y además con ese despilfarro descontrolado comprando inmuebles que no sabemos para qué son.

-¿Usted le daría a Guillermo Alonso delegaciones?

-Tenemos un pacto con Vox con lo que es una situación complicada porque en sus propios criterios un tránsfuga no puede formar parte del equipo de gobierno. Pero sí que es cierto que Guillermo trasladó desde el primer momento que su intención es seguir trabajando por Torrent. Seguiré invitándole a que siga haciéndolo y al final buscaremos esos cauces y caminos para que al final esa gobernabilidad que puede estar garantizada sea una realidad y que aporte cada uno todas esas iniciativas.

-¿Qué grado de ejecución del presupuesto espera este año?

-Tenemos el presupuesto prorrogado porque teníamos una preparación justo antes de la dana y no se ha podido llevar a término. Sí que es cierto que la dana nos están condicionando de alguna manera.

-¿Sus aspiraciones políticas acaban en Torrent?

-Sí, sin duda.

-Podía decir que está al servicio del Partido Popular.

-Siempre he tenido oportunidades y las he rechazado. Se me han presentado oportunidades de tener otro tipo de servicio. También las he rechazado porque mi prioridad es Torrent. Yo me fuí a la oposición en 2015 cuando tenía otras opciones.

-Le digo algunos nombres y usted me da una definición. El primero es Pedro Sánchez.

-Creo que será el peor presidente de España.

-Miguel Polo.

-El ausente.

-Carlos Mazón.

-El presidente de la reconstrucción.

-Guillermo Alonso.

-Parte del equipo de la Corporación y por esto tiene mi respeto. He trabajado dos años con él, reconozco el trabajo que ha hecho y espero que siga haciéndolo.

-¿Qué obras hidráulicas son imprescindibles en Torrent?

-Se habla mucho del barranco del Poyo y poco de la Horteta cuando el caudal que llevaba el día 29 era mucho mayor que el primero. Para mí es imprescindible que la Confederación haga un Plan Sur o como se le quiera denominar para eliminar ese riesgo. Se están haciendo proyectos aguas abajo pero lo peligroso es lo que tenemos aguas abajo.

-¿La reconstrucción marcha a la velocidad adecuada?

-Nos gustaría que fuera más rápida por los plazos que tenemos en la Administración. Por eso es importante poder acelerar todos los procesos porque empieza a haber situaciones críticas. Sabemos que es complicado también por el hecho de que tenemos muchísimos municipios afectados y la necesidad de las empresas que tienen que trabajar. Por eso es importantísimo poder acelerar los procesos, tener ese personal técnico que facilite la generación de todos los expedientes para aprobarlos.

-Los plazos son muy largos para todo.

-Y además el tiempo corre en nuestra contra. Todos sabemos que ahora cuando tengamos una alerta naranja o una roja, tenemos algo que nos va a preocupar. Y como pasaba aquella tarde del día 29 de octubre en Torrent, no llovió como en otros municipios y lo que nos llegó fue una barrancada. Por tanto, también necesitamos esas alertas claras por parte de la Confederación, esos avisos claros de qué es lo que te viene por el barranco, para poder informar a la ciudadanía de saber lo que tiene que hacer.

-¿Merece la pena ir a una revisión de la normativa? ¿O dar un paso más con la creación de una entidad metropolitana?

-En situaciones de emergencia como la que hemos pasado se tiene que mantener hasta que esa situación se haya resuelto completamente. Que además, en estos casos, tanto la Diputación como la administración autonómica deben trabajar vertebrando esa parte del territorio que los municipios no llegamos. Yo siempre digo que la dana no conocía ni de fronteras ni de municipios, simplemente fue arrasando.

-Cada vez hay más quejas por la lentitud en los pagos del Consorcio de Seguros.

-Después de siete meses, nosotros llevamos más del 80% de las ayudas de la Fundación Amancio Ortega ya entregadas. Sé que por parte autonómica el nivel de entrega es bastante elevado, pero por parte del Estado y del Consorcio y eso nos lo dicen los vecinos, no han cobrado del Consorcio y posiblemente estamos hablando de la cantidad y el volumen más grande y más necesario para la reconstrucción, tanto en empresarios de sus empresas como de los ciudadanos, de sus viviendas y de sus enseres. Por tanto, es importantísimo. Es decir, un ciudadano normal que está esperando que se le pague por parte del Consorcio y que no sabe qué va a pasar después de siete meses. No es lógico. Ahí creo que por parte del Estado tiene que hacer un gran esfuerzo. Tanto a nivel empresarial como a nivel de ciudadanos, se empiezan a hacer unas situaciones críticas.

-¿Hay responsables de lo que pasó en la dana?

-Dentro de las divergencias que se están viendo, pues se tendrán que decidir cuáles son las responsabilidades de ese día. Yo creo que se tendrán que decidir en todos los aspectos, es decir, desde las obras que no se han hecho o la limpieza que no se hacía en los barrancos, a las alertas que no llegaron por parte de la Confederación en su momento y a muchísimas otras entidades. Yo entiendo que se debe a dar una explicación.

-Empiezan a aflorar ahora los casos de salud mental más severos.

Prácticamente desde el día 30 pusimos en marcha un servicio de atención psicológica para los afectados. Primero abrimos una oficina de atención para todas las personas que estaban afectadas y al mismo tiempo uno de atención psicológica. Yo creo que las administraciones tenemos que dar respuesta a esa atención psicológica a las personas afectadas, incluso a sus entornos.

-La dana ha puesto también el foco en el urbanismo. ¿Los alcaldes ya saben lo que tienen que hacer?

-Ahí tenemos que hacer un gran trabajo, sobre todo en la reconstrucción. Hay zonas que ahora son inundables y antes no las eran. Por tanto, hay que hacer una reflexión y está claro que nuestra orografía ha cambiado y nuestra actuación urbanística tiene que ser muy clara. Después de la dana, Y tenemos que tomar medidas y se tienen que hacer reflexiones y se tienen que hacer actuaciones, unas de prevención y de contención de las aguas y otras, posiblemente de saber que se tienen que eliminar algún tipo de elemento que en estos momentos está distorsionando.