Vecinos de Meliana paralizan la tala de un pino de 50 años Los técnicos ejecutando la poda ayer por la tarde / LP Su insistencia ha hecho que esta mañana los técnicos retirasen la maquinaria para ejecutar la poda VANESA HERNÁNDEZ Valencia Miércoles, 6 febrero 2019, 13:27

Varios vecinos de Meliana han acudido a primera hora a Roca, una pedanía de Meliana. Justo allí se encuentra un pino de 50 años muy valorado por el municipio. Ayer por la tarde, sin ningún aviso por parte del Ayuntamiento, los operarios empezaron a talar este árbol. Esta podadura, según fuentes municipales, viene motivada por la construcción de un carril bici en esa zona. En este sentido, el ejemplar de medio siglo – y algo inclinado- está demasiado próximo a esta vía y dificultará la circulación, han destacado. Asimismo, los vecinos ayer consiguieron paralizar la poda y, esta mañana, han logrado que se retire la maquinaria de jardinería encargada del corte.

Ahora mismo, la pelota está en el tejado de la conselleria, propietaria de este terreno tras la expropiación del inmueble. Según fuentes municipales, la Generalitat está estudiando el caso para ver qué opciones hay. «Se tala o se deja como está, la otra alternativa sería plantar otro ejemplar en otro punto del municipio», ha señalado el alcalde. Sin duda, una decisión difícil para la Generalitat si se tiene en cuenta que esta actuación forma parte de las obras que se están llevando a cabo dentro del gran cinturón metropolitano. El objetivo es levantar una zona con carril bici, denominado anillo verde, que comunicará la huerta de Valencia con el mar. Según los vecinos, tanto el Consell como el Ayuntamiento de Meliana se contradicen al «ir de ecologistas y luego autorizar trabajos que destruyen la naturaleza». Además, añadieron que el pino no genera ningún riesgo, «sólo lo hacen para que la zona quede bonita»

Por su parte, desde la Conselleria de Infraestructuras y Medio Ambiente, prefieren guardar silencio y no adelantar ningún dato del estudio. De momento, todo está en el aire. Sin embargo, los vecinos tienen claro su cometido, y por este motivo desde ayer ya empezaron, desde una plataforma vecinal, a movilizar a la localidad para evitar «esta aberración». Según el alcalde, este pino no está considerado un árbol monumental al no cumplir ciertas características como un determinado grosor o un límite de longevidad. Sin embargo, «entiendo el valor sentimental que pueda tener para Meliana». Por su parte, desde la oposición, critican esta actuación al considerar que este equipo de Gobierno «no ha sido previsor». Según dichas fuentes, se podía haber trasladado el pino con planificación. «Se ha dejado al árbol prácticamente sin hojas, esto irremediablemente puede ocasionarle su muerte»