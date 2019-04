Un caso de meningitis en el colegio El Molí de Torrent causa alarma en las familias La Conselleria de Sanidad activó inmediatamente el protocolo en estos casos y después se comprobó que el contagio «es poco probable» ADA DASÍ TORRENT. Viernes, 12 abril 2019, 01:55

Los padres y madres de algunos del colegio El Molí de Torrent están alarmados por un caso de meningitis que se registró el pasado viernes y que afectó a una niña del centro. A pesar de la intranquilidad que provoca el nombre de la enfermedad, la dirección del colegio lo comunicó a la Conselleria de Sanidad que, inmediatamente, activó el protocolo que existe para estos casos.

El miércoles, la dirección remitió una carta a los padres de todos los alumnos para explicarles la situación. En ella, se afirma que los síntomas de la enfermedad aparecieron el viernes pasado y que se avisó a Sanidad de un «posible caso de meningitis».

«Desde ese momento, se aplicó el protocolo de actuación sanitaria que se marcó por el Centro de Salud II de Torrent», de forma que esa misma tarde, «se informó a las familias de las dos clases del protocolo a seguir y se dio tratamiento oral a todo el alumnado que, según Sanidad, tiene que recibirlo» en este tipo de casos.

La dirección del centro ha seguido las instrucciones remitidas por la administración pública Los compañeros de la alumna afectada han recibido el tratamiento oral preventivo

No obstante, y como se advierte en la circular, hasta el día 9 de abril, «no se tuvo confirmación de que la enfermedad contraída fuera meningitis». No fue hasta el día siguiente, cuando se constató que la alumna afectada «tiene una meningitis bacteriana pero que la posibilidad de contagio es muy remota y no hace falta ninguna actuación más de la que ya se ha aplicado hasta ahora», informan en el escrito remitido a los padres.

Con esta circular, el centro despeja las dudas existentes entre las familias al respecto de este caso y pide «tranquilidad», ya que «desde el primer momento hemos seguido todas las indicaciones que nos han marcado desde Sanidad, motivo por el cual no hemos dado ningún paso que ellos no nos indicaran».

De hecho las clases, desde el viernes, han seguido con normalidad y no se han suspendido y, según ha podido saber este periódico, la alumna afectada por la enfermedad, que se encuentra ingresada en un hospital, evoluciona favorablemente.

El Ayuntamiento también se ha implicado en el tema, aunque como aseguran fuentes municipales, «se ha llevado a cabo el protocolo previsto para esto casos y se han realizado las pruebas pertinentes» y añaden que «está controlado».

Cuando salta la alarma en un centro escolar, es la Conselleria de Sanidad la que establece el protocolo que marca las actuaciones a realizar para evitar un posible contagio de los alumnos que han tenido contacto con la persona enferma. Aunque los padres del colegio El Molí han echado de menos «más información» al respecto.

Los alumnos que han tenido contacto con la afectada recibieron el tratamiento oral que se suele recetar en estos casos y se comunicó a las familias las posibles opciones que tenían frente a esta situación, sin tener la constancia de que fuera contagiosa, a modo de prevención, ya que el protocolo se activa inmediatamente sin esperar la comprobación.

Una vez constatado que la meningitis es bacteriana y que la posibilidad de contagio es «muy remota», las familias respiran más aliviadas y, mucho más, sabiendo que la alumna afectada, aunque sigue hospitalizada, está recuperándose.