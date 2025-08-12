Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
Jaume Anglada, en una imagen de archivo. EFE / Mariscal

Última hora sobre el estado salud de Jaume Anglada: «Va a tardar mucho en recuperarse»

El autor del atropello está en prisión provisional tras huir del lugar del accidente

María Gardó

María Gardó

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 17:51

El cantante mallorquín Jaume Anglada, íntimo amigo del rey Felipe VI, sigue estable dentro de la gravedad y permanecerá ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Son Espases tras sufrir un grave atropello el pasado viernes. El artista resultó herido de gravedad tras ser arrollada la moto que conducía por un coche que huyó del lugar del siniestro. Según han indicado fuentes sanitarias y policiales, el accidente se registró sobre las 01.30 horas a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, en las inmediaciones de Cala Mayor.

Fuentes hospitalarias han actualizado el estado de salud del cantante y han señalado que no se han producido «grandes cambios respecto a días previos». Uno de sus mejores amigos del cantante, Julián Aguirre, ha hablado de forma contundente en el plató de 'Y ahora Sonsoles': «Va a tardar mucho en recuperarse. Yo no sé los partes médicos que están pasando. Yo sé realmente cómo se encuentra él. Los amigos muy cercanos les mandamos un WhatsApp cada mañana para ver cómo ha pasado la noche».

«Está siendo muy difícil para mí hablar de Jaime», proseguía antes de poner la dimensión mediática que tiene Anglada en perspectiva, por si a alguien se le había escapado algún detalle: «Es una persona muy conocida y muy querida porque la gente le quiere porque es todo corazón. Esto es una tragedia que le ha pasado a muchas personas que van en moto y no se ha convertido en una noticia tan mediática. Pero es que Jaime es muy conocido. Aparte es amigo del Rey»

El conductor huyó del lugar del accidente aunque pudo ser rápidamente detenido en su domicilio gracias a los testigos que anotaron el número de matrícula. El joven permanece en prisión provisional desde el viernes por la noche.

