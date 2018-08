Terelu se hará una doble mastectomía

Terelu Campos ha decidido hacerse una doble mastectomía tras ser operada de un segundo tumor de pecho. Hace un mes, la hija de María Teresa Campos anunció que tendría que ser intervenida por un nuevo tumor de mama primario. La cirugía, realizada en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, fue un éxito, aunque posteriormente ha sufrido dolores que han obligado a hospitalizarla de nuevo. Ahora, en una entrevista a la revista '¡Hola!', la colaboradora de televisión ha revelado su intención de atajar cualquier posible recaída mediante la extirpación de las glándulas mamarias. «Mi madre me pone como ejemplo a Angelina Jolie», señala Terelu. «Mi mayor alivio sería que, genéticamente, no le transmita nada a mi hija, que todo lo malo que tenga que pasar me pase solo a mí».