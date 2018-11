Nuria Roca desvela uno de los momentos más delicados de su matrimonio Nuria Roca durante este lunes en 'El Hormiguero'. / ANTENA 3 La valenciana acude a terapia de pareja con Juan del Val LAS PROVINCIAS Martes, 13 noviembre 2018, 17:51

La vida de Nuria Roca parece ser la chispa que enciende 'El Hormiguero'. El nuevo espacio de la colaboradora valenciana en el programa de Antena 3 saca a la luz aspectos íntimos de los más variados de Pablo Motos y la propia periodista. Algo que gusta, y mucho, a sus seguidores.

Primero descubrieron el duro complejo infantil de la valenciana. De Motos han desvelado su secreto mejor guardado: el verdadero color de su barba. Y este lunes el turno ha sido para Roca y su matrimonio.

La visita de Raphael al programa sirvió como gancho para hablar sobre intimidades de pareja. «Yo lo que quiero es llegar a los 45 que llevan Natalia y Raphael», comentó la colaboradora. A partir de este momento la conversación surgió sola. La periodista comentó que ha empezado terapia de pareja con su marido Juan del Val. Pero, desde el principio la valenciana apuntó que no sabia si lo necesitaba o no. «Convencí a mi esposo [...] Es verdad que todo surgió porque una amiga mía había ido y a mí me picó la curiosidad», reconoce.

¿Hay crisis?

Antena3

Durante una de las visitas de Nuria Roca y Juan del Val a 'El Hormiguero' la pareja de famosos confesó que mantenían una relación abierta. Pero, ¿esto tiene alguna relación con su visita al especialista? Parece que no. Yo no sabía si tenía crisis», comentó. Y no dudó en hablar sin tapujos de la sesión: «Era una consulta un poco extraña, pero a mí me gustó».

«Yo salí de allí medio contenta, aunque hay que reforzar algunas cosas. A lo mejor el mes que viene tengo que volver de verdad. La primera pregunta fue que por qué estábamos allí y dije la verdad. Y no se extrañó el terapeuta. Aunque algún problemilla salió. En plan, ¿qué cambiarías de tu pareja? Y Juan dijo que cambiaría dónde estábamos yendo de vacaciones los últimos seis años. Es una tontería, pero eso me llegó al alma. Es que lo elijo yo…«, decía Roca.

El interrogatorio

«También nos preguntó por las relaciones sexuales, por la frecuencia, por la satisfacción… Preguntó que cuántas relaciones teníamos y no coincidimos en el número de relaciones. Yo saqué una conclusión. Son las que son pero él se imagina más. A lo que Raphael comenta entre risas, «de ilusión también se vive». Finalmente la colaboradora comenta que les puso deberes: «tenemos que poner en una hoja qué cosas ganas estando con tu pareja y qué cosas pierdes. Yo lo recomiendo, ¿eh?«.

Hay segunda parte. Motos consiguió que Nuria acepte volver a terapia de pareja con su marido para seguir con un capítulo más de la historia.