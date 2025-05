Jordi González desvela que estuvo tres semanas en coma y a punto de morir: «Los médicos me dieron por perdido»

J.Zarco Miércoles, 14 de mayo 2025, 12:56 | Actualizado 13:05h. Comenta Compartir

Jordi González se ha abierto para hablar del sufrimiento que ha pasado en los últimos meses, hasta el punto de que ha estado muy cerca de morir. El presentador ha estado desaparecido durante cinco meses y ahora ha desvelado el infierno que ha vivido, con tres semanas en coma y dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El catalán ha hablado con la revista 'Semana' y ha detallado qué le ha ocurrido. Todo comenzó con un viaje de vacaciones a Colombia: «Después de 15 días de vacaciones, he cogido un trancazo. Estoy con dolor de espalda, dolor en la garganta, fiebre… La semana que viene en teoría estoy allí. Ayer empecé a sentirme fatal… No sé qué me pasó ayer, me puse a llorar, a toser… Suele pasar que cuando estás de vacaciones te pones malito», aseguró hace un tiempo, aunque en realidad ese 'trancazo' iba a ser mucho peor.

En Colombia estuvo ingresado dos meses tras sufrir una bronconeumonía bilateral severa que derivó en una crisis renal. No se marchó hasta que los médicos decidieron que ya estaba preparado para un viaje de larga duración. Pero nada más llegó a Madrid tuvo que regresar inmediatamente al hospital: «He estado a punto de morir», explica.

González señala que afortunadamente su situación ahora ha cambiado radicalmente: «Estoy bien. Ahora estoy bien, pero he estado muy mal, verdaderamente mal…». Sin embargo, lo que ha vivido ha sido una auténtica pesadilla: «Los médicos llegaron a darme por perdido. Nos dijeron que estaban convencidos de que no salía. Hasta en dos ocasiones dijeron que se avisara a mi familia para que se despidieran de mí».

Lleva desde diciembre sin participar en el programa 'D Corazón' y las pocas personas que conocían su delicada situación lo han mantenido totalmente en secreto. El presentador, ya en su hogar, ha querido también dar las gracias a sus seguidores: «Durante un tiempo tenía pesadillas todas las noches con lo que me ha ocurrido. Ahora veo mi vida de otra manera. Me han cambiado las prioridades. Me voy a dar prioridad a mí mismo. Voy a ser menos González y más Jordi. Me ha encantado notar el cariño de la gente».