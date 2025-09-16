Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Jessica Goicoechea y Manu Moreno se bloquean en sus redes sociales

El gesto en el mundo virtual ha desatado los rumores de ruptura entre la joven pareja

Joaquina Dueñas

Martes, 16 de septiembre 2025, 10:50

El creador de contenido Abel Planelles ha sido quien ha dado la voz de alarma sobre el cambio que se ha producido en los perfiles sociales de Jessica Goicoechea y Manu Moreno, que han dejado de seguirse en redes, un gesto que suele ser signo de ruptura en las parejas. «Ninguno de los dos sigue al otro y no aparece el nombre del otro en las fotos etiquetadas, así que se han bloqueado o se han dejado de seguir, pero el caso es que no están juntos porque, evidentemente, si estás con tu pareja, no la dejas de seguir», ha señalado Planelles.

La influencer y el jugador de rugby confirmaron su romance en febrero de este año después de meses de rumores. Lo hicieron publicando una serie de fotografías durante su visita al Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga que albergaba una exposición de Gianni Versace. En una de las instantáneas, aparecían los dos de espaldas cogidos de la mano, pero la ratificación definitiva llegó con el comentario de Manu Moreno, en el que escribía: «Mi 'mujé'». Desde entonces, han proyectado una imagen de felicidad y se les ha visto disfrutando de numerosos planes juntos. Habrá que esperar para ver si se trata de una ruptura o si dejar de seguirse en redes ha sido la reacción a un bache en su relación sentimental.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valencia suspenderá las clases con alerta naranja por lluvias en diecinueve colegios de pedanías y del Marítimo
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  5. 5 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  6. 6

    El Roig Arena se blindará para la visita del Hapoel Tel Aviv
  7. 7 Ingresa en prisión tras entregarse el presunto autor material del tiroteo de Alfafar
  8. 8

    La misteriosa desaparición de Raba en el Valencia
  9. 9 Condenan al Rambo de Requena a once años y medio de cárcel por la oleada de robos en Valencia
  10. 10

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Jessica Goicoechea y Manu Moreno se bloquean en sus redes sociales

Jessica Goicoechea y Manu Moreno se bloquean en sus redes sociales