Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui. R. C.

Giorgina Uzcategui evidencia la ruptura con Ilia Topuria dejando de seguirlo en redes

La empresaria venezolana ha eliminado imágenes junto al deportista

Joaquina Dueñas

Lunes, 13 de octubre 2025, 15:54

Comenta

Desde hace unos días los movimientos en redes sociales de Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui hacían presagiar una ruptura de la pareja. Dejaron de seguirse para volver a hacerlo poco después, lo que suscitó ciertas dudas sobre si podía haber sido una crisis pasajera, pero ahora, ha sido la empresaria venezolana la que ha dejado de seguir al deportista al tiempo que han desaparecido todas las imágenes del padre de su hija de su muro de publicaciones, lo que parece ratificar que existe una separación real. Y es que, en los últimos tiempos, los gestos en redes sociales son indicio claro de la salud de las relaciones. Gracias a deslices en estas publicaciones, descubrimos nuevos romances y con cambios como el que ha hecho Giorgina, se intuyen separaciones.

«Enseñándole a mi pequeña leona a explorar su reino y que la fuerza humana reside en su capacidad de amarse y ser valiente», expresaba Uzcategui en su último story con una imagen de la pequeña observando a dos elefantes. Por su parte, el atleta de origen georgiano sí que continúa siguiendo a la madre de su hija pequeña (tiene otro hijo de una relación anterior) y sus fotografías familiares continúan publicadas. Eso sí, la última en la que aparece con Giorgina es del 29 de julio. El post más reciente es una fotografía en la que camina con su hijo de la mano. «Hay momentos que se viven con el alma dividida, pero el corazón lleno de gratitud. Orgulloso de mis raíces, de los caminos que me trajeron hasta aquí y de las personas que inspiran cada paso. La verdadera victoria está en nunca olvidar de dónde vienes… y en seguir avanzando con respeto y corazón», reflexiona. 

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Aemet amplía el aviso rojo en el sur de Valencia hasta medianoche y advierte de un «peligro extraordinario»
  3. 3 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  4. 4 El Ayuntamiento suspende las clases en las pedanías y zonas inundables de Valencia
  5. 5

    Los alcaldes de la dana, emocionados ante Felipe VI: «Estamos muy agradecidos de que no se nos haya olvidado»
  6. 6 Gandia paralizada: lluvias torrenciales inundan colegios, un centro de mayores y un hospital y cierran supermercados
  7. 7 El alcalde de Cullera tampoco entiende los avisos de Aemet: «Nos ha sorprendido mucho»
  8. 8 «Creíamos que el mal olor era de las palomas, pero no que Antonio estuviera muerto dentro»
  9. 9 Cientos de valencianos atrapados en carreteras y estaciones por inundaciones en Tarragona
  10. 10 La alerta roja de Tarragona obliga a suspender 17 trenes del Corredor Mediterráneo con origen en Valencia y Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Giorgina Uzcategui evidencia la ruptura con Ilia Topuria dejando de seguirlo en redes

Giorgina Uzcategui evidencia la ruptura con Ilia Topuria dejando de seguirlo en redes