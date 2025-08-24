Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Chiara Ferragni y Giovanni Tronchetti. Instagram

Chiara Ferragni publica la primera foto junto al heredero de Pirelli

La 'influencer' confirma su relación con Giovanni Tronchetti tras meses de especulaciones

María Moreno

Domingo, 24 de agosto 2025, 13:09

Chiara Ferragni ha confirmado su relación con Giovanni Tronchetti. La 'influencer' ha colgado en sus redes sociales una imagen en la que sale feliz junto al heredero de Pirelli, que abraza a la joven por la cintura mientras disfrutan de una puesta de sol en un barco, probablemente en Ibiza, donde ella ha pasado gran parte del verano.

Una imagen que no deja lugar a dudas y que ha sido toda una sorpresa después de que a finales de mayo todo pareciese indicar que el empresario habría vuelto con su exmujer, Nicole Moellhausen, con la que tiene tres hijos. Por su parte, Chiara tiene dos vástagos con el rapero Fedez, con el que la relación ha ido de mal en peor desde su separación.

Giovanni Tronchetti, de 41 años, proviene de una de las familias más influyentes en la industria italiana. Nieto de Marco Tronchetti Provera, el empresario que llevó a Pirelli a un liderazgo global, ha sabido consolidarse en la compañía en la que actualmente es el vicepresidente ejecutivo. Con un perfil mucho más reservado que el de Ferragni, Tronchetti ha mantenido una vida personal alejada del foco mediático lo que supone un interesante contraste con la vida de Chiara, expuesta en las redes sociales.

