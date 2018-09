Así ha sido el cambio radical de imagen de Terelu Campos El cambio radical de Terelu Campos en Telecinco. / TELECINCO Este miércoles en 'Las Campos: cambio radical' también se ha visto el nuevo rostro de Carmen Borrego tras pasar por quirófano LAS PROVINCIAS Jueves, 13 septiembre 2018, 01:02

Terelu campos estrena nuevo look a ritmo de «Color esperanza», la canción de Diego Torres. Después de la noticia de la recaída de su enfermedad, al encontrarle un cáncer de mama en estado primario este verano, la colaboradora de Telecinco ha entrado la noche de este miércoles al plató de 'Las Campos: cambio radical', el especial del docushow conducido por Carlota Corredera, por todo lo alto: pelo corto y sonrisa blanca para la nueva etapa de su vida.

El estilismo ha dejado sin palabras al público y a los colaboradores que no han dudado en expresar sus sentimientos. Belén Esteban no ha podido evitar emocionarse, ella misma ha reconocido haberse quedado «impresionada» con la decisión de su compañera de cortarse el pelo: «Yo no me habría atrevido».

Pero, como era de esperar, no todo han sido elogios por la decisión de cambiar su estilismo, después de conocerse la reincidencia del cáncer. Críticas a las que la colaboradora ha contestado con un mensaje muy directo: «Solo tengo que decir que soy una persona responsable, que siempre lo he sido, lo soy y lo seré».

#LasCamposCambioRadical@terelu_campos: "El pelo es algo tan superficial... Quiero que las mujeres que están pasando por un momento complicado piensen que hay vida, que se puede estar guapa, que se puede tener ilusiones y que hay que pelear por ellas" https://t.co/mqcXVZqvWkpic.twitter.com/u13RJk727P — LAS CAMPOS (@lascampostv) 12 de septiembre de 2018

Además, Terelu no ha dudado en quitarle importancia al corte de pelo y ha aprovechado para mandar un mensaje de motivación a todas aquellas mujeres que, como ella, saben lo duro que es la lucha contra el cáncer: «El pelo es algo superficial en la vida, lo sabemos los que lo hemos perdido. […] Lo que quería transmitir desde aquí es que, aunque la vida te ponga a prueba duramente, a mí han sido dos ocasiones muy recientes, lo que quiero es que las mujeres que están pasando por un momento delicado piensen que hay vida, piensen que se puede estar guapa, se puede tener ilusiones y hay que pelear por ellas».

Las primeras palabras de la noche han reflejado lo especial que es la pieza del artista argentino: «esta canción marivillosa de Diego Torres, que además, los derechos están cedidos a la Asociación Española contra el cáncer, doy gracias a mi director por escoger esta canción».

El cambio de Carmen Borrego

Además, la hermana menor Campos, Carmen Borrego ha renovado su imagen por completo tras pasar por quirófano. En este caso, Borrego se decantó por mejorar su rostro con una lipoescultura y liposucción de cuello y barbilla para reducir su papada y una cirugía de párpados y cejas para rejuvenecer su mirada.