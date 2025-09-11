Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Alcaraz, tras ser campeón del US Open. AFP

Así es Brooks Nader, la modelo que sitúan como nueva novia de Alcaraz: «Los rumores son ciertos»

La hermana de la estadounidense ha confirmado el romance entre ambos

JZ

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:44

Carlos Alcaraz está en el mejor momento de su carrera deportiva. A sus 22 años, el pasado domingo logró su segundo US Open y sexto Grand Slam, algo que no había logrado jamás un tenista con su edad. Pero en lo personal, el murciano también se muestra muy feliz, acompañado de un staff, una familia y unos amigos que son fundamentales para él.

Ahora, el murciano también podría tener una nueva ilusión en su vida, ya que tendría una relación sentimental con la americana de 28 años Brooks Nader. En los últimos meses se habían disparado los rumores sobre ambos y este miércoles 10 de septiembre fue la hermana de la modelo, Grace Ann, quien confirmó la noticia.

Durante el evento NYFW de Raising Cane ofreció unas declaraciones a E! News en la que fue contundente: «Los rumores son ciertos». Aunque también quiso matizar: «Salir con alguien es un término muy impreciso. Pero sé que es el hombre del momento».

No solo eso, ya que añadió que Alcaraz ha conocido a dos de sus hermanas, Mary Holland Nader, de 26 años, y Sarah Jane Nader, de 23. Sin embargo, ella no ha tenido la oportunidad: «Me muero por conocerlo».

Así es Brooks Nader

Brooks Nader no es una desconocida, ya que es popular como modelo en la revista Sports Ilustrated. Nacida en Luisiana en 1997 y de ascendencia libanesa, se casó en 2019 con el publicista William Haire, once años mayor que ella. Sin embargo, se divorciaron a inicios de 2024.

Muy poco tiempo después acaparó titulares al aparecer en la boda de Olivia Culpo con Constantino de Grecia. Tras esa breve relación, volvió a encontrar el amor en el programa 'Bailando con las estrellas' con el bailarín ruso Gleb Savchenko.

También ha sido reconocida por el documental al más puro estilo Kardashian que ha estrenado junto a sus hermanas Grace Ann, Sara Jane y Mary Holland, llamado 'Love Thy Nader'. Previamente, había tenido un pequeño papel en el thriller de acción 'Backtrace'.

Con 1,7 millones de seguidores en Instagram, también es influencer en redes sociales, donde sube contenido como modelo y también sus actividades de trabajo. Eso sí, lo extraño es que ni ella ni Alcaraz se siguen en sus respectivas cuentas. Por el momento, ninguno de ellos se ha pronunciado al respecto ni han sido fotografiados juntos.

