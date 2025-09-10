Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Alcaraz, en Nueva York con su trofeo de campeón del US Open. EFE

Alcaraz cumple su promesa y sorprende con su extravagante nuevo look

El español se tiñe de blanco tras ganar el US Open

J.Zarco

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:47

Carlos Alcaraz ha cumplido su promesa por ganar el US Open y se ha realizado un cambio de look. El murciano, antes de arrancar el torneo, ya se rapó la cabeza pero aseguró a sus amigos que si salía campeón en Nueva York iba a darle otra vuelta a su aspecto. Dicho y hecho.

El número 1 del mundo compartió en su Instagram distintas fotografías sobre su corte de pelo, algunas generadas con Inteligencia Artificial con distintos peinados. Ahora, ha sido su peluquero Victor Barbers quien ha subido una publicación con Carlitos teñido con el pelo completamente blanco.

«Los hombres se visten por los pies y este tío tiene palabra. Nuevamente número 1 y look nuevo. Estamos locos», ha escrito junto a las fotografías del proceso. «El que gana 6 Grand Slam hace lo que quiere», ha añadido el peluquero.

Han sido varios famosos los que han reaccionado a esta nueva imagen de Alcaraz. «Impresionante todo», señalaba Bizarrap. «Juega el próximo con la peluca», apuntaba con ironía Sebastián Yatra.

Con su victoria en el US Open, Alcaraz se convierte en el tenista más joven de la historia en conquistar seis Grand Slam. A los 22 años, Nadal tenía cinco en su cuenta, mientras que leyendas como Djokovic o Federer tan solo uno.

