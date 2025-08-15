Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Uno de los platos que se sirven en este bar de tapas que la Guía Michelin ha seleccionado. MIKEL PONCE

Estos son los tres bares de tapas de la Comunitat seleccionados por la Guía Michelin

Referente en premiar a los mejores restaurantes, ahora ha editado una lista de bares de tapas, y ha elegido tres ubicados en territorio valenciano

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:36

La Guía Michelin siempre ha distinguido a los mejores restaurantes. Aquellos que cuidan el producto, que se arriesgan con las elaboraciones, locales que cuidan cada ... detalle, desde la decoración hasta la carta de vinos o la vajilla, y que lo hacen para que la experiencia del comensal sea la mejor posible. Hace ya unos cuantos años que España y la Comunitat Valenciana, con una de las cocinas mejor valoradas, están muy presentes en esta prestigiosa guía, con restaurantes como el de Quique Dacosta en Dénia, con tres estrellas Michelin, El Poblet y Ricard Camarena, con dos, y un largo listado de establecimientos que cuentan con una estrella, como La Salita, de Begoña Rodrigo, o Fierro, de Carito Lourenço o Germán Carrizo.

