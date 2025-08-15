Estos son los tres bares de tapas de la Comunitat seleccionados por la Guía Michelin

La Guía Michelin siempre ha distinguido a los mejores restaurantes. Aquellos que cuidan el producto, que se arriesgan con las elaboraciones, locales que cuidan cada ... detalle, desde la decoración hasta la carta de vinos o la vajilla, y que lo hacen para que la experiencia del comensal sea la mejor posible. Hace ya unos cuantos años que España y la Comunitat Valenciana, con una de las cocinas mejor valoradas, están muy presentes en esta prestigiosa guía, con restaurantes como el de Quique Dacosta en Dénia, con tres estrellas Michelin, El Poblet y Ricard Camarena, con dos, y un largo listado de establecimientos que cuentan con una estrella, como La Salita, de Begoña Rodrigo, o Fierro, de Carito Lourenço o Germán Carrizo.

Ahora la Guía Michelin ha dado un paso más en su afán de acercar la gastronomía a todo tipo de público, y además de publicar su selección de restaurantes Bib Gourmand, con un precio que tiene que moverse por debajo de los 35 euros de ticket medio, han dado a conocer sus preferencias en bares de tapas de toda España. En una nota publicada por la guía, explican que «nada representa mejor el carácter social y cercano de la cultura española que ese momento del aperitivo que se prolonga hasta el infinito: eso que llamamos 'picoteo' en los bares de tapas». Habla en este comunicado de cómo se sirven en estos locales «bocados fríos o calientes, sencillos o elaborados, recorren sus barras o mesas informales con la vocación de ser disfrutados en compañía».

Es cierto, la cultura del 'tapeo', maridada con cañas, con vinos o cócteles, se mueve entre las barras clásicas con el pincho de toda la vida, «hasta los modernos gastrobares con alma canalla y etsá presente en cada ciudad y rincón del país». Y en esto se aleja de los protocolos que distinguen a los restaurantes que normalmente premia la Guía Michelin, «con una puesta en escena más distendida que la de los restaurantes al uso». En algunos casos, sin embargo, estos pequeños bocados se convierten en «joyas de alta cocina en miniatura».

Así que la Guía Michelin ha decidido seleccionar once bares distribuidos por todo el país, y que, según la publicación, «representan la auténtica 'crème de la crème' del concepto 'picoteo' para compartir. Y Manero, un local ubicado en la ciudad de Alicante, ha sido uno de los elegidos. Se trata de un local especializado en cocina mediterránea tradicional, »redefinida al más puro estilo 'dolce vita'. Bajo su original propuesta 'gastro lifestyle, Manero ofrece una interesante selección de ensaladas, verduras especiales y tapas preparadas con salazones, ibéricos y conservas de altísima calidad«. Destaca además la guía que la experiencia va más allá de tapear bien: »aquí, la decoración sofisticada (que evoca una antigua tienda de ultramarinos), la iluminación cálida y la música omnipresente crean una atmósfera envolvente que invita a quedarse y disfrutar sin prisas«.

Entre los once elegidos, se encuentran además referentes de la cocina en otros lugares de la península como Ganbara, en San Sebastián, Las Lías, en Bilbao, Cañete, en Barcelona, o Taberna nº 10, en la judería de Córdoba. Además, la Guía Michelin ha publicado otros doce establecimientos especializados en tapas donde vuelve a haber presencia alicantina. Se trata de El Portal Alicante Krug Ambassade y La Taberna del Gourmet.