El restaurante de Ruzafa al que nadie entraría pero al que todos quieren volver El local, situado en la calle de Martí nº0, destaca por la calidad e innovación de sus platos y su servicio

Sara Bonillo Valencia Jueves, 25 de septiembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El mapa gastronómico de Valencia no deja de crecer. Cada semana aparecen nuevos locales que buscan hacerse un hueco en una ciudad en la que abundan las franquicias y en la que destacar se convierte en todo un reto, especialmente cuando el restaurante no se encuentra en una de las calles más transitadas.

En una escondida calle de Ruzafa (c/ de Martí nº20) se encuentra El Topo, un pequeño restaurante con apenas diez mesas que rompe con las expectativas de quienes lo visitan. A primera vista, su propuesta puede parecer escasa o pobre, pero lo cierto es que el comensal acaba encontrándose con una experiencia gastronómica que poco tiene que envidiar a la de un local con estrella Michelin.

Al frente del restaurante está Luis, un apasionado de la cocina que cuenta con una larga trayectoria en el sector de la hostelería. Su carrera comenzó en el Hilton de Toledo, donde realizó prácticas en el departamento de banquetes, y continuó en distintos países trabajando como camarero. Sin embargo, fue en Valencia donde encontró la oportunidad de emprender.

El giro llegó mientras trabajaba en una agencia inmobiliaria. Un excompañero le pidió que realizara un estudio de mercado para el traspaso de un local. Tras analizarlo, Luis decidió dar el paso y quedarse con el espacio. Con el local en marcha, tocaba elegir un nombre. Y ahí no hubo dudas: El Topo. La elección tiene un origen personal. En su adolescencia, a Luis le diagnosticaron miopía, pero se resistía a llevar gafas. Sus amigos comenzaron a llamarle «el topo» en tono de broma, y siempre le recordaban que, si algún día abría un restaurante, ese debía ser el nombre. Por eso, cuando llamó a sus amigos para darles la noticia, no hizo falta mencionar cuál sería su nombre, porque El Topo, ya tenía su madriguera.

Con el local en marcha, tocaba elegir un nombre. Y ahí no hubo dudas: El Topo. La elección tiene un origen personal. En su adolescencia, a Luis le diagnosticaron miopía, pero se resistía a llevar gafas. Sus amigos comenzaron a llamarle «el topo» en tono de broma, y siempre le recordaban que, si algún día abría un restaurante, ese debía ser el nombre. Por eso, cuando llamó a sus amigos para darles la noticia, no hizo falta mencionar cuál sería su nombre, porque El Topo, ya tenía su madriguera.

Tras meses de gestiones y mucho sacrificio, El Topo abrió sus puertas en marzo de 2025, coincidiendo con las Fallas. Aunque el local aún no estaba completamente preparado, decidieron empezar ofreciendo bocadillos y bebidas desde la barra. Esa primera toma de contacto fue el inicio de una etapa que poco a poco fue dando forma a la identidad del restaurante.

Luis tenía claro que su restaurante debía ser diferente. Su objetivo era crear un lugar accesible para todo tipo de público: «Jóvenes, personas mayores, niños a los que no les gusta el pescado, vegetarianos, intolerantes al gluten… todos tienen cabida en El Topo».

Entre sus platos estrella se encuentran el Tataki de atún, el salmón, las croquetas o las alcachofas. Todos estos platos son una recreación de los platos que le cocinaba su madre y otros que ha experimentado él junto a su mano derecha, Luis, jefe de cocina. Con esta filosofía y una propuesta gastronómica que sorprende por su calidad y creatividad, El Topo se ha convertido en uno de los locales más valorados de Ruzafa, porque una vez entras por su puerta, siempre vas a querer volver.