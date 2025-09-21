Yo ya he estado en Alegal La newsletter de LAS PROVINCIAS 'Revista de Valencia' te cuenta todo lo que no te puedes perder de la vida en la ciudad

Elena Meléndez Valencia Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:44 | Actualizado 21:53h. Compartir

El viernes pensaba que, al mandar el texto con la crónica de la gala, ese relato personal en el que narraba mis impresiones del evento estrella de apertura de la temporada, ya había contado todo lo relevante sobre la semana. Para quien no me haya leído lo refresco en unas líneas. El jueves por la noche el Roig Arena acogió el certamen número 25 de los premios Valencianos por el siglo XXI demostrando, una vez más, que Las Provincias sigue siendo el diario que congrega a la pomada social, firme y robusto, pero a la vez audaz e innovador, como toca en los tiempos que corren. Y no lo digo por la sección de invitados, lo tangible que todos pudimos percibir. La clave del asunto está en quién no estaba, aquellos rostros que no frecuentan el evento. Reflexionando sobre el monto de asistentes me di cuenta de que hay un sector social de la ciudad no alineado con el ideario del diario (esta rima me ha salido sola) cuya ausencia eleva el nivel del encuentro. Es decir, le aporta caché por omisión. Usted, que me lee, no es posible que se sienta aludido porque esta newsletter va dirigida al núcleo duro del pedigrismo local. Son los otros, esos cuyos nombres a veces leen en negrita en las crónicas de determinadas publicaciones y no le suenan de nada. No se alarmen, no están desconectados, es solo que su energía no orbita en la misma galaxia que la de ellos. Dicho esto, llevo varios años pasando por delante del local que acogió los antiguos Cines Aragón, un espacio de grandes dimensiones que albergaba una obra faraónica detrás de la cual está el grupo empresarial Empieza el Baile, encabezado por Salim Bravo y Alex Valmaña. La asesoría gastronómica del chef Dani García avalaba la calidad de la carta. Se decía que iba a ser como el Lío de Ibiza, que iba a combinar oferta culinaria, música y espectáculo, se especulaba con el virtuosismo de su decoración. Las obras se alargaban y el misterio aumentaba. Finalmente, hace unos meses vistieron la fachada con unos paneles ilustrados que anunciaban la inminente fecha de apertura de Alegal, que así se llama.

El martes acudí invitada junto a mi marido Ramón Bandrés a una de las cenas privadas que han estado organizando esta semana. Al entrar me impacta la magnificencia estética. Maderas oscuras, tejidos elaborados, piedras naturales, iluminación tenue y puntual, papeles pintados, diferentes alturas y volúmenes, reservados, privados, pasadizos secretos, baños forrados en terciopelo. Me viene a la cabeza la casa museo en Bangkok del legendario diseñador de telas Jim Thompson. Compartimos mesa con Yago Sanz y Mario Artigues, de Estudio Goloso que, además de guapos, listos y encantadores, tienen pintaza y están detrás de la estrategia de comunicación del local. En otra mesa Ana García Rivera y su marido Iván Martínez-Colomer cenan con amigos. Ana siempre animada, sonriente y presente. Isabel Cosme y Fernando Rodríguez comparten una mesa de dos. También saludamos a Jose Monzonís, de Grupo Campari. Cenamos aguacate a la brasa, tempura de langostinos, unas croquetas pura fantasía, ostras, bogavante, steak, un lingote de chococolate. Álex Valmaña, uno de los jóvenes empresarios más talentosos del momento, nos hizo un tour por el local, amable, cercano, compartiendo anécdotas del proceso. El dj empezó a pinchar temas de nivel, la gente se animó. Pasamos muy buen rato, nos alegramos de esta propuesta que promete animar la oferta de ocio en la ciudad, en especial entre un target de edad que ahora mismo no dispone de mucho donde escoger. Toda la semana las redes han ardido con comentarios de una apertura dosificada. El sábado volví en código tardeo, una disciplina en la que soy novata. Disfruté un rato del ambiente de la pista y me fui a una cena. Los animo a probar, yo pienso volver a un lugar en el que prometen ocurrir cosas. No se lo vayan a perder.

