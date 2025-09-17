Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Interior del restaurante. L.P.

El restaurante que se comió un cine: así es por dentro Alegal, la apertura más esperada (y espectacular) de Valencia

El nuevo establecimiento se inaugura este jueves con una propuesta gastronómica nacida de su alianza con el chef malagueño Dani García, en su primer proyecto en la Comunitat

El descubridor

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:15

Para tantos valencianos, los Cines Aragón son más que una sala donde se exhibían hasta su cierre los mejores estrenos que poblaban la cartelera ... de Valencia. Forman parte de su memoria sentimental, como lo prueba que cuando esas dos palabras se pronuncian en presencia de cualquier habitante de esta orilla del Turia, salta como un resorte la catarata de recuerdos. Ahí fue donde fulanito vio esta película o donde zutanita no olvida el impacto que todavía perdura de aquella cinta de Kubrick, de Eastwood o de otros apellidos célebres del séptimo arte. Los cines también fueron durante demasiado tiempo una presencia enojosa en una esquina muy codiciada de la ciudad. Largos años cerrados, cuando los primeros operarios acometieron su transformación hace unos meses, el alma ciudadana se quedó medio en suspenso: qué iba a pasar allí. Una pregunta despejada hace unos días en LAS PROVINCIAS (será un restaurante) que esta semana se termina de resolver: los viejos cines reabren el jueves al servicio de una ambiciosa idea de hostelería, que lleva por nombre Alegal y que por dentro ofrece el aspecto que explican las líneas que siguen.

Espacios grises

