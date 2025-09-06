LAS PROVINCIAS consolida su oferta de newsletters El diario presenta una veintena de cartas para proporcionar la información más personalizada a sus usuarios

Redacción Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:47 Compartir

Aunque las newsletters son una herramienta que empresas y medios usan desde hace décadas en los últimos años han experimentado un auge entre todo tipo de públicos. Este boom se debe al aumento de la oferta y sobre todo a la buena percepción que la audiencia tiene de este tipo de productos. Los consumidores valoran que ofrecen contenidos que le llegan prácticamente sin intermediarios, así como el estilo directo y próximo en que están redactados.

Conscientes de su buena valoración LAS PROVINCIAS apostó hace más de cuatro años –coincidiendo con la puesta en marcha de on+– por este formato, creando un menú amplio y diverso de estilos y temáticas. Al frente de ellas se hallan algunos periodistas del propio diario, así como sus colaboradores más insignes. En este tiempo el número de propuestas ha ido aumentando, con el fin de abarcar más campos y de que la experiencia del usuario del periódico sea mucho mejor.

Fruto de este interés LAS PROVINCIAS puede presumir de la oferta de newsletters más amplia entre los diarios de la Comunitat Valenciana, un abanico que se ha ido consolidando y ha logrado una fidelidad increíble, con tasas de apertura en algunos casos superiores al 50%.

Con la llegada del nuevo curso han regresado a los buzones de nuestros usuarios las cartas diarias que escriben los redactores Jorge Alacid y Paco Moreno, 'El despertador' y 'Cap i casal', a través de las cuales pueden conocer todo lo que sucede en Valencia. Ambas están abiertas a cualquier persona que desee recibirlas, previa inscripción, y permiten conocer de primera mano las informaciones que más les afectan en su día a día.

Este mismo fin de semana regresa la newsletter de José Garay, 'Saltar el muro', ideal para los amantes del running, por los consejos que ofrece sobre su ejecución. Esta complementa a la que envía Lourdes Martí, que incluye todos los contenidos del canal 'A la carrera', el más completo de nuestra comunidad sobre este deporte que cada vez cuenta con mayor número de seguidores.

Otros retornos de los que serán conscientes los suscriptores del diario en los próximos días son los de 'Como sano, vive bien', sobre consejos de nutrición con Lorena Reyes; 'Vivir bien', en torno al bienestar con Marta Hortelano, así como 'El diario de Mr. Cooking', que narra las historias que van más allá de las cocinas.

La actualidad deportiva es analizada en 'Plaza de la afición', que en su nueva etapa está comandada por Pedro Campos, y en 'El alero', con Juan Carlos Campos.

A todas estas se suman otras dedicadas a la economía, la política, la cultura, los tribunales o la educación y en un futuro se sumarán otras inéditas.

Si deseas estar al día con alguna de estas newsletters suscríbete para recibirlas.