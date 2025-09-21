Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet
Dani García, en una imagen de archivo. Lobo Altuna

Dani García sobre Alegal: «Valencia muestra cada vez mayor apertura hacia nuevos conceptos»

Abre sus puertas el esperado restaurante de los Cines Aragón, con la firma del chef marbellí y un sugerente interiorismo, repleto de pasadizos. ¿Habrá 300 comensales en Valencia para llenar esta impresionante guarida?

Almudena Ortuño

Almudena Ortuño

Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:18

No es igual contravenir la ley, que sencillamente bordearla. Porque cuando algo es ilícito, se considera una infracción, pero si resulta 'alegal', sencillamente no hay ... normas que lo contemplen. El nuevo restaurante situado donde estuvieron los Cines Aragón carece de precedentes en una ciudad como Valencia. No solamente por el espacio, con más de 1.500m² y capacidad para 300 comensales, sino también por el aval de un gran capo gastronómico, como es el chef Dani García, con quien hemos podido hablar. Tanto el secretismo en torno a su apertura como la iconografía de los años 20 han sido fundamentales en la narrativa 'gangsteriana' de Alegal. Finalmente, el comensal valenciano tiene ante sí un titán de la restauración moderna, con un interiorismo impecable y un ambiente que funde gastronomía, diseño y música.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Le pierden a una mujer la vesícula en el hospital y al encontrarla, el análisis revela que tiene un cáncer muy avanzado
  2. 2 Una furgoneta choca con una rotonda en la avenida Tarongers de Valencia
  3. 3 El castillo del cártel de los Balcanes: los GEO asaltan la fortaleza de la marihuana en el Levante
  4. 4

    Manuel Carrasco, un Salvaje en el Roig Arena de Valencia
  5. 5

    El show de Santamaría
  6. 6 Emergencias avisa de la probabilidad de tormentas intensas en Valencia y Castellón
  7. 7 La relación tóxica que destapó la trama de visados en el consulado dominicano en Valencia
  8. 8 Última hora sobre el estado de salud de Leiva
  9. 9

    La causa de la dana: «Sálvese quien pueda»
  10. 10 La Ley lo respalda: los inquilinos podrán quedarse en la vivienda aunque el propietario no renueve el contrato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dani García sobre Alegal: «Valencia muestra cada vez mayor apertura hacia nuevos conceptos»

Dani García sobre Alegal: «Valencia muestra cada vez mayor apertura hacia nuevos conceptos»