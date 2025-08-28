Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jordi Roca, uno de los participantes de la edición de este año. LP

Cartel estelar del D*na para festejar los 10 años de Dénia como Ciudad Creativa

Jordi Roca, Marcos Morán y Amaury Bouhours encabezan la lista de cocineros que se darán cita los días 27 y 28 de septiembre en el festival comisariado por Quique Dacosta

R. González/R. G.

Dénia

Jueves, 28 de agosto 2025, 19:41

Dénia cumple en diciembre una década como Ciudad Creativa de la Gastronomía de la Unesco. El D*na Festival, comisariado por el tres estrellas Michelin ... Quique Dacosta, aprovechará la edición de este 2025 para festejar ese décimo aniversario con un cartel estelar. Los primeros nombres que ha dado a conocer la organización para esta cita que se celebrará los días 27 y 28 de septiembre son Jordi Roca, Marcos Morán y Amaury Bouhours.

