Cartel estelar del D*na para festejar los 10 años de Dénia como Ciudad Creativa

Dénia cumple en diciembre una década como Ciudad Creativa de la Gastronomía de la Unesco. El D*na Festival, comisariado por el tres estrellas Michelin ... Quique Dacosta, aprovechará la edición de este 2025 para festejar ese décimo aniversario con un cartel estelar. Los primeros nombres que ha dado a conocer la organización para esta cita que se celebrará los días 27 y 28 de septiembre son Jordi Roca, Marcos Morán y Amaury Bouhours.

El paseo de la Marineta Cassiana se volverá a convertir el mes que viene en una gran mesa frente al mar en la que miles de personas podrán disfrutar de esa cocina que sabe conjugar las técnicas de vanguardia con la esencia de las raíces y la tradición. Será ese momento en el que la gastronomía se acerque a la ciudadanía a través de un diálogo especial entre los cocineros, agricultores, pescadores, productores y artesanos con el público presente. Por eso, el festival ofrecerá su formato más abierto y participativo.

El cartel estelar de participantes está encabezado por uno de los mejores pasteleros del mundo y el alma dulce de El Celler de Can Roca, que ostenta tres estrellas Michelin. A Jordi Roca le gusta experimentar y sorprender. Tiene una particular visión de la repostería en la que la vertiente sensorial, estética y narrativa juegan un papel fundamental a la hora de elaborar sus propuestas. Y esa visión es la que acercará a los visitantes del D*na Festival.

También destaca la presencia de Marcos Morán, quinta generación al frente del restaurante Casa Gerardo, situado en Prendes y con una estrella y tres Soles Repsol. Mostrará la evolución de la cocina asturiana desde una mirada contemporánea que equilibra técnica, memoria y producto.

El tercer nombre dado a conocer es Amaury Bouhours, chef del restaurante parisino Le Maurice Alain Ducasse con dos estrellas Michelin. Encarna un enfoque fresco de la cocina esencial, con una pasión clara por los sabores auténticos y la excelencia de la gastronomía francesa contemporánea que le han llevado a estar presente en algunas de las listas internacionales más importantes del mundo.

También ofrecerá sus conocimientos al público de esta edición Pablo Montoro, chef y creador del innovador Espacio Montoro en Alicante. Llevará al festival su propuesta de alta cocina sensorial y mediterránea, con guiños a tradiciones locales reinterpretadas con técnicas de vanguardia.

Repite presencia sobre el escenario Luis Valls, distinguido con dos estrellas Michelin por su trabajo al frente de El Poblet en Valencia. En su caso, reivindicará el recetario valenciano como base para una cocina de autor comprometida con el territorio y sus productores.

El D*na también contará con otras cinco Ciudades Creativas de la Gastronomía como invitadas de honor con motivo de ese décimo aniversario y que contribuirán a la proyección internacional del festival. Al mismo tiempo, visibilizarán los vínculos creados durante esta década de cooperación cultural y servirán para reforzar el papel de la capital de la Marina Alta como punto de encuentro global entre cultura que consideran la cocina como patrimonio vivo y motor de futuro. Esas ciudades de la red Unesco son Mérida (México), Nkongsamba (Camerún), Parma (Italia), Tsuruoka (Japón) y Zahlé (Líbano).

Asimismo, podrá de relieve la estrecha relación entre la cocina y el arte. Un enfoque que se materializará en los diferentes espacios del D*na. El programa previsto para las dos jornadas incluye ponencias, showcookings y talleres participativos que han sido concebidos como espacios de experimentación y de reflexión en torno al papel de la gastronomía en el desarrollo del territorio.

Para Quique Dacosta, «este festival no es sólo una celebración del sabor, es una declaración de principios». El comisario e impulsor de este evento considera que «cocinar también es crear, preservar, conectar. Y Dénia tiene mucho que contar».

De hecho, el público podrá recorrer un paseo gastronómico donde productores, artesanos y hosteleros presentarán sus propuestas en formato de mercado artístico. Los aceites, panes, vinos, frutas, embutidos, dulces o conservas compartirán protagonismo con tapas elaboradas por restaurantes de la Marina Alta, inspiradas en distintas formas de expresión artística y que el público los visitantes podrán degustar.