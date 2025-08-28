XIV Muestra de Enoturismo y Gastronomía de Moraira: una cita con alma de mujer

EXTRA Jueves, 28 de agosto 2025, 06:00 Compartir

El próximo 5 de septiembre, el Auditori Teulada Moraira acogerá la XIV Muestra de Enoturismo y Gastronomía, bajo el lema «alere DOLIA, con alma de mujer». Una jornada que combina catas, actuaciones, exhibiciones culinarias, talleres artesanos y música en directo. La entrada es libre, no se precisa invitación, aunque algunos eventos requieren inscripción previa aquí.

Esta es la programación completa del evento:

Sala de Catas

18 h. CATA DE VINOS BLANCOS SECOS

«El Moscatel y la Mujer». Bodega Teulada, Bodega Montesanco y Bodega «Les Freses». Presentados por: Natalia Piera, enóloga y sumiller. Lourdes Santuco, sumiller. Sofía Garrigues, maitre en Ritual de Terra. Maridados con quesos de l'Associació de Formatgers de la Comunitat Valenciana. Presentados por Chema Ferrer, escritor y gastrónomo.

19.30 h. Performance, DELICATESSEN, a cargo de Otra Danza, con Asun Noales. Danza, música y luz. Promocionado por: IVC (Institut Valencià de Cultura).

Sala Auditori

20 h. Exhibición culinaria con ALMA DE MUJER.

A cargo de la cocinera María José San Román, restaurante El Monastrell. Embajadora de la dieta mediterránea y representante de la Asociación MEG (Mujeres en Gastronomía) junto a otras cocineras y productoras.

PAISAJE DE LA MEMORIA.

Una mención especial a las mujeres dedicadas al trabajo de la uva moscatel. Acto conducido por la periodista, Marina Vallés Pérez.

Jardín Fachada al Mar

20 h. DOLIA KIDS.

Taller artesano de elaboración de pan de higo, a cargo de Menges de Deus.

TERRITORIO GASTRONÓMICO.

Un espacio que Alere/Dolia quiere dedicar a: producto, productores, artesanos y cocineros.

MARIDAJE GASTRONOMÍA, VINO Y MÚSICA EN DIRECTO.

Bodega de Teulada, Bodega Montesanco, Asociación Bancals de Vin, con la gastronomía de la barra del Restaurante Tapas Canalla, degustación de Tapas MEG, exhibición y degustación de quesos a cargo de la Associació de Formatgers de la Comunitat Valenciana, buñolada a cargo de las Amas de Casa de Teulada.

Música en directo a cargo de la CUCUMPRA ORQUESTA.

Sala de Exposiciones

Intervención artística, SABORS I SABERS, del artista GINESTAR.

Inscripción previa en algunos eventos aquí. Plazas limitadas.

Preludio adicional

Además, el viernes 29 de agosto se celebrará un preludio del evento con la siguiente programación:

19:00h. Cata de vinos tintos «Armonías Tierra y Mar' con Bodega Caseta Vinamar y Bodega Teulada. Maridada con guisos tradicionales locales.

20:00h. Inauguración de la intervención plástica «Sabors i Sabers» del artista, Ginestar