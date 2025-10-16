El bocado más solidario que se saborea en cuatro restaurantes de Valencia

Coincidiendo con el Día Internacional de la Alimentación, que se conmemoraba este jueves, se dio el pistoletazo de salida a una iniciativa solidaria, llamda World ... Central Kitchen Restaurant Week 2025: una campaña que tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar a las comunidades afectadas por crisis humanitarias y desastres naturales en todo el mundo, sirviendo comida a los damnificados. La iniciativa tiene una duración de seis semanas, periodo durante el cual los restaurantes participantes incorporarán a sus cartas un plato extraído del libro 'Las recetas de World Central Kitchen', una recopilación de propuestas culinarias nacionales e internacionales típicas de los países en los que la ONG ha realizado misiones.

La recaudación obtenida con su venta será destinada íntegramente a la organización, liderada por el chef, mundialmente conocido, José Andrés. Por el momento, restaurantes de la talla de El Qüenco de Pepa, Casa Dani o Kuoko en Madrid, así como Maipi, La Oficina, Doña Petrona y Mamma Pazzo, en Valencia; Gurí, Rooster&Bubbles y Fish Bar, en Barcelona, entre otros, ya se han sumado a la activación. El resto de establecimientos que deseen apoyar esta causa podrán hacer el registro en la página web que World Central Kitchen ha habilitado para la ocasión.

De igual forma, con el fin de incentivar la participación tanto por parte de los restauradores como de la ciudadanía, World Central Kitchen ha contado con el apoyo de la plataforma de reservas online en restaurantes TheFork, con quien desarrollará una campaña conjunta de promoción en sus distintos canales. TheFork, una empresa del grupo Tripadvisor, opera como plataforma líder de reservas online en restaurantes, con el objetivo de «fomentar conexiones reales entre los comensales y los hosteleros». Cuenta con una red de más de 55.000 restaurantes asociados en once países, cerca de 40 millones de descargas de la aplicación y más de 20 millones de reseñas verificadas y ahora lanza esta iniciativa solidaria que se nutre de la desprendida colaboración de sus chefs colaboradores: n palabras de la cocinera Pepa Muñoz, responsable y portavoz de la ONG en España, «los chefs somos el corazón de World Central Kitchen«. »Nuestra vocación nos impulsa a actuar con rapidez, empatía y compromiso cuando una emergencia golpea«, señala. Y añade: »Con la iniciativa Restaurant Week queremos rendir homenaje a todo el sector gastronómico e invitar a los cocineros a vivir una experiencia común: cocinar con propósito, honrar nuestras raíces y cuidar a las comunidades que, en los momentos más difíciles, más nos necesitan».

Por su parte, Carito Lourenço, responsable del grupo de restaurantes valencianos Tandem, afirma que su motivación para participar en esta campaña ha sido «la emoción de formar parte de una iniciativa que transforma la cocina en ayuda real«. »En La Oficina elaboraremos una ternera glaseada con maracuyá, receta de Yaritza García Ortiz, agricultora de Corozal, que gracias al apoyo de la Red de Productores de Alimentos de World Central Kitchen pudo comprar el vehículo con el que trabaja su tierra«, afirma