Carito Lourenço, de Fierro.

El bocado más solidario que se saborea en cuatro restaurantes de Valencia

Cocineros valencianos se suman a la iniciativa de World Central Kitchen para incorporar a sus cartas un plato con fines benéficos

J.A.L.

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:51

Coincidiendo con el Día Internacional de la Alimentación, que se conmemoraba este jueves, se dio el pistoletazo de salida a una iniciativa solidaria, llamda World ... Central Kitchen Restaurant Week 2025: una campaña que tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar a las comunidades afectadas por crisis humanitarias y desastres naturales en todo el mundo, sirviendo comida a los damnificados. La iniciativa tiene una duración de seis semanas, periodo durante el cual los restaurantes participantes incorporarán a sus cartas un plato extraído del libro 'Las recetas de World Central Kitchen', una recopilación de propuestas culinarias nacionales e internacionales típicas de los países en los que la ONG ha realizado misiones.

