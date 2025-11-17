Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Espectacular accidente de tres vehículos en el cruce entre Pérez Galdós y Tres Forques
Bocadillos de 'El trinquet de Pelayo'. Agencia Way

Estos son los 10 bares de Valencia que aspiran al Cacau d'Or 2025

El sábado 22 de noviembre se dará a cococer el ganador

J.Zarco

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:46

El Garage Foodie de Valencia acogerá este martes 18 de noviembre a las 10:00 horas la final del Cacau d'Or, que celebra su undécima edición. En esta ocasión, los diez bares mejor valorados en la Ruta Tornar FUERZABAR presentarán sus propuestas gastronómicas para demostrar que son el mejor lugar para almorzar en la provincia.

Las recetas las valorará el jurado compuesto por Juanjo Rausell, presidente del Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia; Ana Torres, presidenta de Dones Esmorzadores; Paco Alonso, periodista gastronómico y creador de la comunidad #LaCulturadelAlmuerzo; Pablo Margós, chef ejecutivo del Trinquet Pelayo y ganador del Cacau d'Or 2024; Manuel Latorre, Gestor comercial HEINEKEN España; y Elisa Juanilla, Trade Marketing en HEINEKEN España.

El bar ganador del Cacau d'Or se anunciará el sábado 22 de noviembre durante la gala de los Premis Cacau d'Or.

Ruta Tornar Fuerza

Más de 180 bares han participado en esta ruta que se ha desarrollado en diez comarcas afectadas por las inundaciones, logrando que alrededor de 6.000 personas acudieran.

Los diez bares mejor valorados por los clientes han sido l'Encontre Bar (Algemesí), D10 Goa i Taula (Llombai), Bonacuina III (Riba-roja de Túria), Els Arcs (l'Alcúdia), Club Sports Guadassuar (Guadassuar), A to trapo 2.0 (Paiporta), Restaurante Clandestino (Godelleta), Los Abetos (Torrent), Marín';s (Pinedo) y Bar Guimarayz (Aldaia).

Como novedad, este año habrá un premio especial Cacau d'Or, que se dará a conocer el próximo 22 de noviembre durante la gala de los Premis Cacau d'Or con el apoyo de Amstel. El distintivo no solo premia la excelencia gastronómica, sino también el espíritu de superación de unos profesionales que han sabido levantarse tras la adversidad.

