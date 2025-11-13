Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Tabla de carne de caballo. LP
La Bien Parida de Ruzafa, un referente de almuerzos y celebraciones

Tablas de embutidos y carnes y menú de arroces a mediodía

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:49

Comenta

En el vibrante barrio de Ruzafa, uno de los rincones más populares y cosmopolitas de Valencia, el restaurante La Bien Parida se ha convertido en un verdadero referente gastronómico. Este establecimiento destaca por su apuesta por productos tradicionales y artesanales. Ya sea para disfrutar del típico almuerzo valenciano o para una comida o cena relajada, La Bien Parida invita a los comensales a disfrutar de una experiencia auténtica, donde el sabor y la cercanía son los verdaderos protagonistas.

Almuerzos sobre tablas

Uno de los momentos más destacados del día en La Bien Parida son los almuerzos, servidos sobre tablas y de manera generosa. La más emblemática es la Tabla de la rosca, protagonizada por una longaniza parrillera en espiral, acompañada de huevos fritos, güeñas (un clásico embutido local), morcillas de arroz y chorizos. Todos estos embutidos son artesanales, traídos semanalmente desde la comarca del Alto Palancia, lo que garantiza frescura y calidad. El pan que acompaña estos platos es de masa madre, fermentado y cocido en horno de leña, servido con salsas caseras preparadas en la propia cocina. Estas tablas se ofrecen por solo 10 euros, incluyendo bebida y «gasto». Para los más glotones, los bocadillos XXL también se ofrecen y además existe una opción popular de almuerzo por 7,5 euros, con bebida y café aparte. Entre semana, las tablas de carne de caballo y las de torrezno de Soria son las que más éxito tienen.

Su famosa Tabla de la rosca.
Su famosa Tabla de la rosca. LP

Una carta variada con productos de temporada y proximidad

La Bien Parida basa su carta en ingredientes de cercanía, nutriendo su alacena directamente del vecino Mercado de Ruzafa. El menú de mediodía se elabora con productos frescos de temporada, y la cocina permanece abierta desde la mañana hasta la noche. Entre las propuestas más interesantes, destacan las carnes de ternera a la brasa, mariscadas, sepias de playa y calamares frescos, además de excelentes arroces en paella (siempre por encargo). No pasan desapercibidas las tellinas, la sepia y el pulpo a la parrilla, platos que han ganado fama entre los habituales. La parrilla de piedra volcánica da buenos resultados, allí se cocinan chuletones y tomahawks de vacuno, así como frutos del mar. Para los amantes de lo clásico, también el torrezno de Soria se sirve como ración estrella, crujiente y jugoso. Y para los presupuestos ajustados, hay un menú diario a 13€ que ofrece una selección equilibrada de estos sabores. El restaurante abre de lunes a domingo, adaptándose a los ritmos de la ciudad. La sala está a cargo de Pepe Illa, un anfitrión atento y experimentado que se asegura de que nada falte al comensal, convirtiendo cada visita en una experiencia personalizada.

Al mediodía, arroces tradicionales, como el Arroz al horno.
Al mediodía, arroces tradicionales, como el Arroz al horno. LP

Eventos y celebraciones: Más allá de la rutina diaria

La Bien Parida no solo es un lugar para comidas cotidianas; también es ideal para celebraciones. Ofrecen menús con barra libre para eventos como baby showers para embarazadas, fiestas privadas, prebodas o incluso temáticos, como las fiestas andaluzas. Estos paquetes están disponibles de lunes a domingo tanto a mediodía como por la noche. Las propuestas personalizadas se detallan en sus redes sociales, donde se pueden encontrar ideas para adaptarse a cualquier ocasión.

La Bien Parida de Ruzafa es ese rincón que une lo mejor de la gastronomía local con una hospitalidad inmejorable. Este restaurante es una parada obligatoria en el mapa gastronómico valenciano. Un lugar donde el buen yantar se vive con sencillez y pasión.

La Bien Parida

Calle Sueca nº52, Ruzafa, Valencia.

Calle Centelles nº37, Ruzafa, Valencia.

Calle Nº1 Sector Np1 3, 4B, Riba-roja del Turia.

Calle Ingeniero Joaquín Benlloch nº43, Valencia

Reservas: 663 982 620

