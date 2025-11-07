El polígono de los almuerzos de brasas

Adentrarse en el polígono industrial de Manises es entrar en un mundo gastronómico como no hay otro igual. El aroma a brasas ya se percibe ... por la calle incluso antes de entrar a cualquier bar, y da una idea de la especialidad de la zona; aquí la carne y el embutido se respeta y se cocina a leña. Y hay muchos, desde El Mesonet, Casa Alonso o L'Industrial, pasando por la Villa del Artesano o La Mufla.

Diez mesas dentro y otras diez en la calle es la capacidad del local del Mesonet, donde una barra preside la estancia junto a una vitrina a dos alturas donde aguardan los platos cocinados ya de buena mañana, ya que abre a las seis y cierra a la una. Eso significan que no se sirven comida ni cenas y los domingos no abren. Tortillas de varios tipos, huevos fritos, pimientos, alcachofas, coliflor, pisto y un largo etcétera aguardan a los primeros clientes que llegan, que vienen única y exclusivamente a almorzar.

Pero lo mejor está detrás, aunque a la vista del comensal: longanizas, morcillas, chorizos, panceta, que sirven fina y crujiente, pollo o secreto que han pasado por la brasa y se han impregnado de ese aroma que sólo la leña puede proporcionar. En bocadillo o al plato, esa es la primera decisión que hay que tomar y la más fácil, porque después habrá que elegir entre la gran variedad y todas las combinaciones posibles, y eso es más complicado.

Dada su ubicación en un polígono industrial pero pegado al casco urbano, desde bien pronto el goteo de gente es constante, bien sea de trabajadores o de vecinos. Cacao en cáscara salada y unas aceitunas partidas muy buenas esperan al comensal en la mesa, donde también se sirve un allioli con el sabor justo.

El producto siempre está por delante, por eso el dueño se ha preocupado por conseguir un buen pan, consciente de que es uno de los ingredientes importantes que decantan un almuerzo hacia el éxito o el fracaso. En este caso, las barras vienen desde un horno de leña en Quart y son el acompañamiento perfecto para la calidad del embutido y las carnes, que llegan desde el mismo Manises y Macastre.

La vitrina y la brasa es un espéctaculo entre semana, pero son los viernes y sábados cuando se añaden platos más elaborados, como el rabo de toro, albóndigas en salsa, hamburguesas caseras, calamares, puntilla o bacalao rebozado. El final del almuerzo es un cremaet con el alcohol bien quemado y el ligero sabor a limón y canela, que entra suave y bien vale la pena repetir.

Todos los bares de la zona han decidido imitar el modo de cocinar, así que los asadores son mayoría. Todos combinan esa buena vitrina con producto cocinado en la leña, incluido el pan para darle ese sabor tan característico del fuego. Aquí no hay cartas, sólo pedir lo que entre por la vista.