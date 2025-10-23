La nueva barra en el centro de Valencia para comer las mejores tapas a buen precio Este local se ha convertido en el punto de encuentro en el centro de la ciudad para tapear y picar algo a cualquier hora del día, siempre amenizado con vermut y el clásico tirador de cañas

Sara Bonillo Valencia Jueves, 23 de octubre 2025, 00:47

Que la ciudad de Valencia, la tercera más poblada de nuestro país, se haya convertido en uno de los mejores destinos para viajar, según The New York Times, no es fruto de la casualidad. Ni siquiera de su buen clima durante casi todo el año, aunque por supuesto ayuda. El éxito imparable de esta urbe se debe, en gran parte, además de otros muchos aspectos, a su gastronomía y a la jugosa cantidad de aperturas gastronómicas de alto nivel.

El último en incorporarse a esta amplia lista de restaurantes ha sido Bartínez. Un local para comer y beber algo rápido, de calidad y a cualquier hora. Y con un ticket moderado, asequible a todos los precios. Situado en pleno corazón de Valencia, Bartínez nace como el bar con la esencia de la barra de siempre. El bar es pequeño, aunque muy acogedor, y está ubicado en la Avenida María Cristina, 3, entre la Plaza del Ayuntamiento y la Plaza del Mercado, donde despliega su terraza.

Bartínez se ha convertido en el punto de encuentro en el centro de la ciudad para tapear y picar algo a cualquier hora del día, siempre amenizado con vermut y el clásico tirador de cañas. En un momento en el que en el centro cuesta encontrar lugares que acojan al público local tan bien como al visitante, Bartínez cuida al detalle el servicio calidad-precio, y constituye un espacio ideal para compartir las recetas de siempre.

Recetario

El recetario de Bartínez replica esa esencia sencilla y directa: tapas y raciones de siempre, para picar algo entre horas, ya sea en horario laboral o en una jornada más distendida. Además, el restaurante abre los siete días de la semana.

El producto es de primer nivel, gran parte proveniente del Mercat Central, que se encuentra a escasos metros del establecimiento. Y por hablar de un bocado muy de moda, uno de los guiños imprescindibles del establecimiento son sus gildas, de distintos tipos: se pueden degustar la gilda de anchoa, de boquerón o la gilda del día, que irá variando cada jornada para sorprender al comensal habitual.

Por otra parte, destacan clásicos como las bravas, los calamares a la andaluza, la ensaladilla rusa y las croquetas de jamón ibérico, poniendo en valor el recetario clásico. Además, el bar presume de su receta de albóndigas en salsa, que se puede acompañar de pan con aceite Verde Esmeralda. Y, por supuesto, cabe destacar sus tablas de chorizo, lomo y jamón D.O. Jabugo, un recorrido por lo mejor de la gastronomía nacional. En definitiva, una apuesta segura para comer de forma ágil y con producto de primer nivel.

Su precio medio es de 10-20 euros por comensal y su horario es de luens a viernes de 11 a 21.00 horas.