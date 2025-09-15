Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un momento de la presentación del Dénia en Valencia. R. González

Alberto Chicote cierra el cartel estelar de un D*na Dénia con mucho arte

La consellera de Turismo destaca del festival comisariado por Quique Dacosta que no habla sólo de alimentar el cuerpo, sino también «el alma, el espíritu, el corazón»

R. González

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:49

La cuenta atrás para la octava edición del D*na Dénia ha comenzado. Cuando faltan poco más de diez días para que este festival convierta ... a la capital de la Marina Alta en el epicentro de la gastronomía del Mediterráneo, este lunes se han presentado en Valencia las últimas pinceladas sobre lo que deparará esta octava edición. Su comisario, el tres estrellas Michelin Quique Dacosta, ha anunciado que Alberto Chicote completa el cartel estelar de un D*na con mucho arte, que es eje central de la propuesta que los próximos 27 y 28 de septiembre convertirá el paseo de la Marineta Cassiana en una mesa de 750 metros con vistas al mar.

