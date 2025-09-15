Alberto Chicote cierra el cartel estelar de un D*na Dénia con mucho arte

La cuenta atrás para la octava edición del D*na Dénia ha comenzado. Cuando faltan poco más de diez días para que este festival convierta ... a la capital de la Marina Alta en el epicentro de la gastronomía del Mediterráneo, este lunes se han presentado en Valencia las últimas pinceladas sobre lo que deparará esta octava edición. Su comisario, el tres estrellas Michelin Quique Dacosta, ha anunciado que Alberto Chicote completa el cartel estelar de un D*na con mucho arte, que es eje central de la propuesta que los próximos 27 y 28 de septiembre convertirá el paseo de la Marineta Cassiana en una mesa de 750 metros con vistas al mar.

Chicote estará durante el último fin de semana del mes. Recorrerá el paseo y subirá al escenario del mar para cocinar ante el numeroso público que se da cita en este evento, por el pasan unas 30.000 personas durante los dos días de celebración.

Con él se cierra un elenco con protagonistas tan destacados como Jordi Roca, Marcos Morán o Amaury Bouhours. Un ramillete de chefs que participan en el festival de Dénia en el año en que la capital de la Marina Alta cumple en diciembre una década como Ciudad Creativa de la Gastronomía de la Unesco.

Jordi Roca es uno de los mejores pasteleros del mundo y el alma dulce de El Celler de Can Roca, que ostenta tres estrellas Michelin. Según ha apuntado Dacosta, sobre el escenario mostrará cómo elabora postres «con su visión más surrealista». Dejará patente su visión de la repostería en la que la vertiente sensorial, estética y narrativa juegan un papel esencial.

Marcos Morán, quinta generación al frente del restaurante con estrella Casa Gerardo, plasmará la evolución de la cocina asturiana desde una mirada contemporánea que busca un equilibrio entre técnica, memoria y producto. Y la vertiente internacional del cartel estelar llegará de la mano de Amaury Bouhours, chef del restaurante parisino Le Maurice Alain Ducasse con dos estrellas Michelin. Encarna un enfoque fresco de la cocina esencial.

El listado se completa con nombres como Pablo Montoro, Luis Valls, Carolina Álvarez, Borja Susilla, Giuseppe Vono, Gonzalo Silla, Alejandra Herrador, José Manuel López, Carlos G. Moreno y Livan Valdés. Además, participarán cocineros procedentes de Parma (Italia), Zahle (Líbano), Mérida (México), Tsuruoka (Japón) y Nkomgsamba (Camerún), que, al igual que Dénia, son Ciudades Creativas de la Gastronomía.

La presentación de este lunes ha tenido lugar en el Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana y ha contado con la presencia de la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano; el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt; y el ilustrador e historietista Paco Roca. La consellera ha puesto de relieve el apoyo de la Generalitat a este festival, que es un motor de desarrollo económico, porque hace de Dénia un lugar donde «el arte se sirve en plato». Cano ha remarcado que el D*na no habla sólo de alimentar el cuerpo, sino también «el alma, el espíritu, el corazón».

Ampliar El ilustrador Paco Roca y el chef Quique Dacosta dialogan sobre arte y gastronomía. R. González

Por su parte, el alcalde dianense ha hecho hincapié en la importancia que han tenido para Dénia su designación como Ciudad Creativa de la Unesco y el D*na, convirtiéndola en un referente gastronómico de renombre. Asimismo, ha recordado que, junto a los grandes estrellas, este certamen que este año reivindica la gastronomía como arte ofrece 41 talleres y cuenta con 42 ponentes, 21 paradas de productores y otra veintena de restauradores.

El cierre de la presentación ha estado protagonizado1 por un diálogo distendido entre Quique Dacosta y Paco Roca sobre los estrechos lazos que unen a la gastronomía y la cocina con las artes. Han empezado hablando de la batalla sobre la auténtica paella, la evolución de la cocina y cómo, al igual que ocurre con el arte, hace aflorar la creatividad. Ha pasado por los soportes que utilizan ambos para plasmar la creatividad, que el ilustrador ha definido como «uno de los dones de la supervivencia del ser humano». Y como ocurre en muchas comidas, la charla ha acabado con un aspecto tan típico como la sobremesa.