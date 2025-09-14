Sueca ya espera al rey mundial de la paella valenciana El 64 concurso internacional arrocero vuelve a llenar de sabor el Paseo de la Estación con éxito de público y 40 cocineros llegados de los cinco continentes

El cocinero ecuatoriano Tomás Angulo controla la evolución del fuego, este domingo, en el 64 concurso internacional de paellas de Sueca.

Juan Antonio Marrahí Valencia Domingo, 14 de septiembre 2025, 12:40 Comenta Compartir

Es un plato internacional. Lo adoramos. Aquí y fuera de nuestras fronteras. Y ya espera a su rey. El Concurso Internacional de Paellas de Sueca ha tomado este domingo el Paseo de la estación de la localidad arrocera por excelencia en su 64 edición. Y, como cada año, ha arrancado con un gran éxito de público y, por primera vez, con representantes culinarios de los cinco continentes.

Este año son 40 los delantales que aspiran al trono arrocero. El certamen reconoce un primer, segundo y tercer premio a la mejor paella. Pero también hay galardones del jurado para la mejor paella cocinada por un restaurante local, por un restaurante autonómico, por un restaurante nacional y un restaurante internacional.

Novedades arroceras: este año, por primera vez, el certamen ha contado con una semifinal nacional, que acogió la ciudad de Guadalajara el pasado 25 de mayo. De los paladares del jurado salieron los 10 restaurantes que han conseguido el pase y este domingo han cocinado en Sueca. Son Tira Do Playa (A Coruña), Arrocería El Buen Yantar, de Poblete (Ciudad Real), Restaurante Dama Juana (Guadalajara), La Vermutería 33 (Guadalajara), Restaurante Dixtinto (Jaén), Paella Power (Madrid), Restaurante Trocadero, Benalmádena (Málaga), Los Reyes (Málaga); Morralla Restaurante, de Palma de Mallorca (Islas Baleares) y Pirita Restaurante, La Unión (Murcia).

La participación internacional es de lo más variada. Tras dos semifinales en México y Japón, ha salido un prestigioso grupo de cocineros finalistas. Ganaron Lenin Ruelas Cocina, de Aguascalientes, y Spanish Bar & Cafe Neutral, de Takatsuki. Y junto a ellos han cometido en la gran final chefs llegados desde de Australia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Irlanda, Italia, Marruecos, Perú y República Checa.

Llegados de nuestra región, han participado doce restaurantes que consiguieron su plaza en la semifinal autonómica celebrada en el Grao de Castellón el pasado 14 de julio: Rice Restaurant, de Finestrat (Alicante), La Arrocería de la Mejillonera, de Benidorm, Restaurante Paco Baile, de Santa Pola , Restaurante Asador La Carmela, de Casinos , Restaurante Casa Picanterra, de Cullera, Llar del Pescador, de El Palmar , Restaurante Tabick Arrossos i Brases, de Llombai , Restaurante Los Abetos, de Torrent, y Restaurante Casa Macario, de Tavernes de la Valldigna. Llegados desde la capital del Turia, concursan Arrocería Binhui Food, Vernetta Restaurante y La Llarga.

En cuanto a la representación local, la que llega de la propia Sueca, la final cuenta con la participación del Restaurante Galiana (Les Palmeres), Restaurante Jardins Blau Mar (Mareny Blau) y El Rebost Restaurant (Sueca).

El tradicional reconocimiento como Paellero de Honor es este año colectivo. La organización ha querido rendir un homenaje a todas las personas afectadas por la dana, especialmente, al sector hostelero.

Temas

Gastronomía